賴揆盼僑務委員投資台灣 協助台灣產業邁向世界

2018年05月14日 22:18 中時 張理國

行政院長賴清德今日出席107年僑務委員會議「行政院院長歡迎晚宴」，對於僑務委員長年支持台灣、愛護台灣、幫助台灣的用心表達敬意與感謝，並強調政府積極改善國內經濟發展，希望僑務委員踴躍投資台灣、在僑居國為台灣發聲，並協助台灣產業與企業邁向世界。

賴揆對於僑務委員不遠千里，回國參加僑務委員會議表示熱烈歡迎，他指出，僑胞們人在海外，心在台灣，過去台灣的民主進程、經濟發展及國家建設，都得力於僑胞的幫助。台南地震及花蓮地震發生時，僑胞們慷慨解囊，伸出援手賑災，對此要表達最大的感謝。

賴揆表示，目前國人最關心的就是經濟發展，政府也卯足全力推動各項經濟建設，希望壯大台灣。蔡英文總統為了發展經濟，提出新經濟三大策略。第一是「前瞻基礎建設」，一方面擴大政府支出，呼籲民間企業響應，並解決下一世代的基礎建設需求。

賴揆說，第二是「五加二」產業創新，包括「綠能科技」、「亞洲‧矽谷」、「國防產業」、「智慧機械」及「生技醫藥」，以及「循環經濟」與「新農業」。「亞洲·矽谷」當中包括目前世界上最關心的科技產業，包括人工智慧、大數據、雲端運算、自駕車及物聯網等，希望藉「五加二」產業創新轉變台灣的經濟結構，從技術密集轉換成智慧數位產業，使台灣經濟能在國際上競爭，並傳承創新、源源不絕。

賴揆指出，第三是發展「新南向政策」。台灣需要為企業找尋另外的出路，讓經貿範圍更加廣闊，「新南向政策」近兩年來展現具體成果，不僅雙方投資金額增加，觀光客也增加，讓台灣的經濟得以持續發展。

賴揆表示，為貫徹蔡英文總統發展經濟的理念，行政院也提出六大具體作法。首先為軍公教人員加薪3%，希望帶動私人企業跟進。其次是減稅。立法院三讀通過「所得稅制優化方案」，除給予企業更公平的賦稅環境以推動產業進步，並減輕薪資所得者及中低所得者稅負。

賴揆強調，經過國人的努力，去年台灣經濟成長率為2.86%；失業率降至3.66%，創近18年來最低；進出口的貿易數額也有提升，台灣經濟發展的方向已走在正確的路上，希望僑務委員持續給予支持，有了大家的支持，台灣一定可以走得更好。

此外，賴揆也請僑務委員踴躍投資台灣，他指出，僑務委員在世界各地都是極有成就的人士，盼運用其實力投資台灣，對台灣未來的經濟發展將有莫大助益。此外，期盼委員在僑居國為台灣發聲，讓國際社會聽到台灣人民的聲音。同時，也希望藉由僑務委員的幫助，讓台灣產業與企業邁向世界。

(中時 )