加薩衝突上升 巴勒斯坦人至少37死

2018年05月14日 22:08 中時電子報 江飛宇

美國駐以色列大使館於週一正式搬到耶路撒冷，此事引發巴勒斯坦人的憤怒，多數巴勒斯坦人在加薩抗議，與以色列軍警發生嚴重衝突，已有37名巴勒斯坦人死亡，另外超過500人受傷。

有超過1萬名巴勒斯坦人參加了加薩地區的抗議美國駐耶路撒冷大使館開幕活動。示威者放火燒輪胎，向以色列部隊投擲燃燒彈和石塊，有些人為了遮蔽以色列狙擊手的視線，而點燃輪胎造成濃煙，不過沒有什麼用，他們的死傷仍然很大。以色列軍方稱，他們的部隊遭到槍殺，所以必須還擊，邊界圍欄有12處的衝突點，其中卡尼(Karni)和拉菲亞(Rafiah)是最大的兩個。

然而目前多數的傷亡都是巴勒斯坦人，根據巴勒斯坦衛生部的最新報告，以色列在加薩邊境以機槍武器攻擊抗爭的巴勒斯坦人，死亡人數已上升至37人。

巴勒斯坦政府發言人尤瑟夫-馬哈茂德(Yusuf al-Mahmoud)說：「希望國際社會立即對此事干預，制止以色列佔領軍對我們人民的可怕屠殺。」

也是加薩執政圈的哈馬斯組織高級人物伊斯莫．拉德溫(Ismail Radwan)說，在邊界的大規模邊界抗議活動會繼續堅持，直至巴勒斯坦人實現應有的權利。

與此同時，以色列軍隊在加薩和西岸地區也持續增加部隊，早些時候，以色列國防軍利用無人機，在加薩地帶散發傳單，警告巴勒斯坦人不要接近邊界圍欄，並且不准發動騷亂以及進行危及生命的各種，他們並強調，以及會決心保護自身的主權和安全。

二戰之後，聯合國同意猶太人可以回到地中海東岸地區建立以色列，也承諾當地的巴勒斯坦人能夠建國，但是巴勒斯坦人數多，而以色列人數少，兩國卻是平分土地。1948年以色列成功建國，然而巴勒斯坦沒有答應聯合國協議，而是寄希望於阿拉伯國家幫忙打下以色列。

然而以色列在每一次的戰爭都得到新的佔領區，特別是在1967年六日戰爭後，以色列從約旦掠奪了約旦河西岸、耶路撒冷，與南邊的加薩走廊，等於佔領巴勒斯坦全境。自此之後巴勒斯坦的復國運動轉往「不對稱戰爭」進行，但是以色列立即以反恐的姿態進行陣壓，衝突直至今日仍未化解，反而因為美國將大使館搬至耶路撒冷而加劇。

自3月30日以來，巴勒斯坦人一直在加薩地帶邊界附近舉行大規模集會，稱為「回歸之旅」。在這些抗議活動中，由於以色列軍隊強力鎮壓示威活動，導致數十名巴勒斯坦人被殺，另有1000多人受傷。即使如此，巴勒斯坦人仍堅持繼續遊行直到週二，屆時他們將要「紀念流離失所70週年」。

(中時電子報)