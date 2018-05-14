2PM尼坤新片泰國上映 三日票房逼近5千萬

2018年05月14日 22:25 中時 徐桐炘

國民女神烏拉薩雅斯帕邦德飾演模範生妹妹「珍」。（CatchPlay提供）

「模犯生億萬製作班底」最新喜劇電影《把哥哥退貨可以嗎？》集結泰國人氣帥哥桑尼蘇莞門坦諾（Sunny）、國民女神烏拉薩雅斯帕邦德（Yaya）以及偶像男團2PM尼坤（Nichkhun）超強卡司，上週10日於泰國當地上映，第一天票房即衝破1330萬泰銖，甚至超過億萬夯片《模犯生》在泰國首日票房數字880萬，在僅僅三天票房就飆破4700萬泰銖（約4375萬台幣）。

電影《把哥哥退貨可以嗎？》 以由Sunny和Yaya飾演的高顏值兄妹查與珍為主軸，兩人個性天生不合、互看不順眼，而從小就愛趕跑妹妹約會對象的查，在得知珍與尼坤飾演的日泰混血男友小餅的新戀情後，更決心惡搞到底。電影憑著三位明星主演的高人氣、爆笑生活化的兄妹相處、俊男美女的浪漫戀愛以及描繪親情愛情的真實感動，讓人又哭又笑，成功引起廣大觀眾共鳴。

《把哥哥退貨可以嗎？》 描述在模範生妹妹珍（Yaya 飾）面前形同廢柴魯哥哥的查（Sunny 飾），從小到大只會找麻煩與搞破壞，特別是以惡整老妹為樂，而這次查，要如何出招來惡搞珍與天菜男友「小餅」（尼坤 飾）的完美愛情？電影在台灣於7月20日上映。

(中時 )