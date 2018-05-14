王船出澳　西港香日子近了

西港香將屆，今天上午慶安宮舉行王船出澳儀式，象徵新船下水，就要啟航。（莊曜聰攝）

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朝船身灑上曾文溪的溪水，象徵王船順風入水。（莊曜聰攝）
王船出澳儀式前，眾人參唄。（莊曜聰攝）

台南市西港區慶安宮14日舉行戊戌年香科王船出澳儀式，廟方午大會首、旗牌官、王船長及香科委員們齊聚王船廠前，參拜後以取自曾文溪的溪水朝船身潑灑，象徵王船順風入水，眾人再將王船往前行3台尺，代表王船出澳，就要揚帆啟航，香科醮典也即將到來。

3年一度，有台灣第一香的國定民俗「西港香」6月1日即將登場，每逢香科都會舉行燒王船儀式，慶安宮總幹事方一峰說，西港香歷史已經有200多年，全部依照古禮進行，今年的王船已經是第66艘。

這艘王船長33台尺，寬度則有8台尺，最高處有15台尺7寸，經過彩繪後鮮豔奪目，造價逾百萬元，西港香遶境以3天時間走過96個村落後，就要到曾文溪畔燒王船，替醮典畫下句點。

今天的出澳儀式其實就等同於新船的下水典禮，由香科五大主會首、旗牌官、王船長、王船大副與二副、委員、總幹事與各組組長等，向千歲爺及王船參拜，接下來五大會首以曾文溪溪水灑向船身，拖出船廠則是入水，最後下錨象徵停泊港口，6月4日那天再行啟航。

方一峰指出，西港香是2018台南香科年壓軸的醮典，精彩可期，也歡迎民眾前來慶安宮參拜，並感受香科的熱鬧氣氛，體驗宗教慶典的魅力。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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