499之亂出事！員工累昏倒地 同業加爆「操到流鼻血」

499之亂出事了！員工累昏倒地 同業加爆「操到流鼻血」。（圖/翻攝自靠北電信業奧客 臉書）

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中時電子報

三大電信業者祭出499元吃到飽活動，引發全台民眾瘋搶換約，導致亂象叢生，門市人員超時上班，現在連神腦的員工都出事了！有網友Po出一張店員昏倒在地上，救護人員前來援救的畫面，怒嗆「討厭的酸民！你來辦就別再那GG叫的！」

網友在臉書粉專「靠北電信業奧客」直呼「真的發生事情了！拜託拜託大家照顧好自己啦～」附上一張有員工疑似體力不支倒地，一旁還有救護人員替他量血壓，準備擔架在一旁的照片。所幸後來有人留言「目前已清醒，謝謝大家關心」。

該名網友寫道：「新聞大肆報導中華電信、宏華，但我們神腦呢？」、「新聞上鐵門壞了客人跟員工滯留門市、叫號機壞了用吼的、人員無法飲水用餐等，我們也有啊！」

接著他有感而發地說，自己也是有熱忱想要服務每個人，但卻總討人厭的酸民「該該叫」，或是出一張嘴盡是嘲諷，讓他相當爆氣回覆：「業績？沒有！賺很大？關我屁事！錢收好多？當初手機不要買！門號不要用啊！」

其他網友一看到有員工因承辦龐大業務而受傷的消息，紛紛留言「門市人員的辛酸啊，誰能知？」、「倒楣都一線，垃圾三大電信」、「我們同事也辦到流鼻血、嘔吐、還有兒子五天不見媽媽哭鬧的，要抽號碼牌才能跟媽媽說上話，好可憐！」、「看了真的很難過，剛剛巡店還是有客人在那邊7788」、「很多是店主管的問題沒有安排好時間給員工適當休息」、「辛苦了！謝謝你們」。

(中時電子報)

門市人員超時上班，現在連神腦的員工都出事了！（圖/翻攝自靠北電信業奧客 臉書）

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