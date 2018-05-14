《花遊記》吳漣序大方認愛很乾脆 放閃不忘自備墨鏡

2018年05月14日 22:35 中時 陳張眾

吳漣序不忘眼鏡代言人身分，私下也常在Instagram上曬出墨鏡穿搭美照。（翻攝自吳漣序官方IG）

吳漣序於Fakeme 2018春夏形象廣告中，亦以刷牙、起床等不同日常之情景入鏡，用每日配戴眼鏡的微小步驟，來喚醒平凡生活中不尋常的驚喜感。（FAKEME提供）

Fakeme ＃23灰色太陽眼鏡，8600元。（Fakeme提供）

Fakeme Soma款式太陽眼鏡，8000元。（Fakeme提供）

近期靠著《花遊記》、《奶酪陷阱》等劇竄紅的韓國女星吳漣序，3月才透過經紀公司大方認愛曾演出韓版《流星花園》的男星金汎，隨著男友於上個月底低調入伍，忙於演藝事業的她也片刻不得閒，出席美妝品牌活動外，更受雜誌之邀飛至美國洛杉磯拍攝時尚大片。

雖然男友不在身邊，但現實生活中女人戀愛氣息擋不住，除了在Instagram帳號中曬出好氣色，更自備墨鏡展現女星無敵氣場。而身為韓國眼鏡品牌Fakeme 2018春夏形象代言人的她，更盡責端出一系列擁有復古鏡型的品牌太陽眼鏡，玩味活潑可愛的多元造型。

深獲眾多韓星喜愛的Fakeme，本季即以「SUPER NORMAL」為概念發想，強調用好奇心來面對日常生活，形象大片中，吳漣序亦以刷牙、起床等不同日常之情景入鏡，無論是小鏡面的復古款式，或是多角的誇張大框，均能在修飾亞洲女性臉形之餘，並用簡單一只經典眼鏡的細節，體驗平凡中不尋常的驚喜。即日起，台灣消費者們也可於Hotel V複合概念店與勤美誠品小雅眼鏡的品牌快閃店內搶先選購。

(中時 )