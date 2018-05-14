諾蘭首赴坎城影展就為他！《2001：太空漫遊》將在台上映

2018年05月14日 22:43 中時 徐桐炘

《2001：太空漫遊》是科幻經典作品之一，許多好萊塢影人深受影響。（華納兄弟提供）

科幻鉅作《2001：太空漫遊》6/4、6/5 經典上映。

好萊塢名導克里斯多福諾蘭從來不為個人電影到坎城宣傳，此次卻為已故大導演史丹利庫柏力克的銀幕鉅作《2001：太空漫遊》上映50週年紀念首度來到坎城影展。本屆影展除了將這部影響後世甚鉅的作品選入「經典電影單元」外，還特別放映未經修復的70釐米版本，由克里斯多福諾蘭親自擔任電影放映前的引言人。

諾蘭表達出他對庫柏力克電影的喜愛與對他從事電影工作的影響。《2001：太空漫遊》是他最早的觀影回憶之一，他當年與父親在倫敦的萊斯特廣場戲院一起觀賞這部電影：「如今能有機會為新世代年輕人重現當年的觀影體驗，在坎城電影節呈現這部未修復的70釐米版本，讓人看到庫柏力克大師的原始傑作是一項榮耀與恩典。」

克里斯多福諾蘭親自監督《2001：太空漫遊》的重生過程，這部重新上映的版本沒有作任何的重製特效、重新剪輯也沒有電腦動畫，將會是年輕觀眾體驗與電影50年前上映時感受最貼近的一次。台灣獲選為少數重映這部經典作品的地區，電影將於6月4日(一)與6月5日(二)兩天在國賓大戲院(西門町)獨家上映。國賓大戲院將於5月17日(四)公告場次，並開始對國賓會員展開預購，5月21日(一)起開始對一般觀眾預售。

(中時 )