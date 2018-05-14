80歲劉引商被喻「地表最強媽媽」女兒現身映後歡慶母親節

2018年05月14日 22:53 中時 徐桐炘

廖克發（右起）、鄭志忠 、林婉玉及工作團隊。（公視提供）

在台灣國際紀錄片影展（TIDF）幾乎場場爆滿的公視「時光台灣」紀錄短片，自5月15日起，每週二晚上十點公視播出，一次播兩集，日前映後座談，《與引商阿姨對話》主角劉引商被喻為「地表最強媽媽」，《默默行》主角鄭志忠則被喻為「地表最強非直立人」，劉引商更在影展時與全場觀眾度過了一個畢生難忘、令人動容的母親節。

劉引商的大女兒上週五（5/11）趁《與》片映後座談，直率地上台發表感言，與妹妹提前為媽媽歡度母親節，感動全場，大女兒分享：「在自己當媽媽以後，才知道媽媽以前凌晨三點拍完戲回家，早上五點就起床就幫我們做早餐，真的很不容易，我們真的很幸福，也謝謝導演溫知儀，為媽媽拍了第一部紀錄短片。」劉引商除了感謝溫知儀的《片刻暖和》，讓她被電影《順雲》王明台相中，她也誓言：「自己一定不會成為《順雲》中那位討人厭、折磨女兒的媽媽。」

人在法國的溫知儀表示，因為執導《片刻暖和》，與女主角之一劉引商阿姨成了忘年之交。在《片》中，劉引商盡全力演出一位個性與她天壤地別的角色；在戲外，「引商阿姨讓我看見她寬厚實在的人生觀，以及溫暖樂觀的生活態度。讓生性敏感龜毛的我，很幸運可以在與她接觸的過程中，看見更大的世界，更多的可能性…。」

《默默行》導演林婉玉說，18年前在大學求學時，就進了柳春春劇社跟導演鄭志忠（人稱「阿忠」）做身體訓練。她的第一部紀錄片作品《樂生活》也是深受他的影響。她希望透過這部《默默行》，讓更多人認識阿忠，及他所發動的「靜默行動：支持樂生療養院保留行動」，讓大家看見「阿忠默默做的背後，有著更令人佩服的過人毅力！」而在阿忠的面前，她永遠覺得自己還不夠努力與認真，總激勵自己還有進步的可能！

「靜默行動：支持樂生療養院保留行動」是阿忠不搭捷運，從台北古亭走到新莊樂生療養院，一面走一面散發傳單，拄著拐杖的阿忠走這樣一趟要花10個小時，從2005年9月11日開始，每個禮拜走一趟，至今完成了30趟，每次一起走的人或多或少，或兩三人或五六人，有人全程有人半程，有時只有阿忠一個人，導演林婉玉曾陪他一起行動。

(中時 )