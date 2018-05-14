韓國第2艘直升機母艦馬羅島號下水 可停降V-22

韓國海軍獨島級直升機母艦的2號艦-馬羅島號下水。(圖/DAPA)

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中時電子報

5月9日，韓國海軍的第2艘大型直升機母艦馬羅島號（LPH-6112）在釜山韓進重工影島造船廠舉行下水儀式，這是獨島級的2號艦。

海軍情報網(navy recognition)報導，韓國國防採購局（DAPA）、韓國海軍以及韓進重工（HHIC）一同慶祝馬羅島號的下水典禮，下水儀式由韓國國防部長宋永武主持。然而這艘船還需要2年的時間艤裝，到2020年才會正式交付給韓國海軍。

此艦是2010年10月由韓國議會決定建造，但是因為政治因素而推遲了一段時間，直到2014年12月23日正式與韓進重工達成簽約，合約價約為3.8億美元。

馬羅島號全長199公尺、全寬31公尺，總排水量14,500噸。最大航速23節，實用航速18節，操艦船員300名(不包括陸戰隊與飛行員)。這些規格與獨島號相似，不過細部構造做了不少改進。

獨島號(左)與馬羅島號(右)的艦島差異，馬羅島號引用了多具相位陣列雷達。(圖/DEPA)

先前韓進重工已在2007年建造了韓國海軍的第1艘直升機母艦獨島號，卻因為一些裝備還不成熟，包括雷達、動力系統都傳出過不少缺陷與問題。也因此馬拉多的建造就改造許多，特別是雷達與防衛武器的部分。

據DAPA說法，馬羅島號裝備了全新的3D雷達、紅外傳感器，而且多數是韓國自己開發的(獨島號安裝的是法國Thales雷達），另外，船上的主要設備(比如升降機)也多用韓國自製，這將有效節降低製造與未來的維修成本。

韓國國防採購局的宣傳圖強調馬羅島號可以起降V-22傾轉施翼機。(圖/DEPA)

DAPA的宣傳圖出現貝爾波音的V-22魚鷹飛機，突顯馬羅島號的甲板可以停降這個新式機種，有可能是在暗示，未來韓國將會向美國申購魚鷹，來充實2艘直升機母艦的飛行機隊。

文章來源：South Korea's HHIC Launched V-22 Capable LPH Marado for ROK Navy

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馬羅島位在濟州島以南，是韓國最南方的領土。

(中時電子報)

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