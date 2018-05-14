為了2年前一句承諾 湯唯同框女兒首曝光！

湯唯婚後生下一女，對家庭生活十分低調。（達志影像）

友善列印
中時電子報
湯唯帶著女兒回杭州探望小學老師。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸女星湯唯2014年與韓籍導演金泰勇閃電結婚，2年後生下一女，她婚後顯少公開聊家庭生活，並從未讓女兒Summer曝光，近日陸網則瘋傳一張她帶著女兒探望自己小學老師的合照，而這全是她為了兌現2年前對老師的一句承諾。

湯唯之前只在IG分享一張女兒背影照，對家庭生活相當低調，最近母女倆則被目擊現身杭州，探望湯唯的小學老師，並流出一張合照。照片中，湯唯紮起馬尾，一身休閒打扮，一手抱抱起女兒Summer，一手搭著老師的肩，畫面看來相當溫馨，而Summer雖然僅2歲多，但身形看來已頗修長，令不少網友看了都驚呼「女兒都這麼大了」。

湯唯2年前曾邀老師上節目，師生倆感情深厚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

事實上，湯唯這次到杭州探望小學老師，全是為了實現2年前和老師的約定，她當時有孕在身參加陸綜《熟悉的味道》，特意邀請照顧她多年的駱老師到節目中，親手做一道東坡肉料理給老師，並透露兒時因為母親長期生病，所以經常把她交給駱老師照顧，兩人因此培養出深厚感情，就算後來工作繁忙，雙方仍持續有書信往來，當時駱老師就在節目告訴她：「等孩子生出來以後，一定要抱到我家裡來。」而2年後，湯唯真的兌現了承諾。

(中時電子報)

80歲劉引商被喻「地表最強媽媽」… 傅天穎心疼癲癇兒滿身傷 不要送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。