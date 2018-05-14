為了2年前一句承諾 湯唯同框女兒首曝光！

2018年05月14日 23:26 中時電子報 施品瑜

湯唯帶著女兒回杭州探望小學老師。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

大陸女星湯唯2014年與韓籍導演金泰勇閃電結婚，2年後生下一女，她婚後顯少公開聊家庭生活，並從未讓女兒Summer曝光，近日陸網則瘋傳一張她帶著女兒探望自己小學老師的合照，而這全是她為了兌現2年前對老師的一句承諾。

湯唯之前只在IG分享一張女兒背影照，對家庭生活相當低調，最近母女倆則被目擊現身杭州，探望湯唯的小學老師，並流出一張合照。照片中，湯唯紮起馬尾，一身休閒打扮，一手抱抱起女兒Summer，一手搭著老師的肩，畫面看來相當溫馨，而Summer雖然僅2歲多，但身形看來已頗修長，令不少網友看了都驚呼「女兒都這麼大了」。

湯唯2年前曾邀老師上節目，師生倆感情深厚。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

事實上，湯唯這次到杭州探望小學老師，全是為了實現2年前和老師的約定，她當時有孕在身參加陸綜《熟悉的味道》，特意邀請照顧她多年的駱老師到節目中，親手做一道東坡肉料理給老師，並透露兒時因為母親長期生病，所以經常把她交給駱老師照顧，兩人因此培養出深厚感情，就算後來工作繁忙，雙方仍持續有書信往來，當時駱老師就在節目告訴她：「等孩子生出來以後，一定要抱到我家裡來。」而2年後，湯唯真的兌現了承諾。

(中時電子報)