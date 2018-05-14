傅天穎心疼癲癇兒滿身傷 不要送禮「只要愛我」

傅天穎母代父職照顧小天子，及扶養行動不便的母親。

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時報周刊
林彥君

傅天穎2013年和陳子強離婚後，她和行動不便的媽媽及13歲的兒子小天子同住電梯大樓，每個月房租2萬6千元，她靠接活動及陳子強每個月給兒子的2萬5千元教育金免強維持生活。小天子因幼時學走路撞到頭，腦部有腦水影響腦波，造成身體左側癲癇，發作時會失去平衡跌倒，身體左側都是傷，她心疼兒子哽咽說：「4年來照顧一個不定時炸彈，兒子每次發病時持續30到50秒，意識都是清醒的，他自己張開嘴巴避免咬傷舌頭，從不告訴我他抽筋時有多痛。」

小天子曾一天發作3次，之後減至一個月發作2、3次，因癲癇隨時發作以至於無法上學，她為讓小孩完成學業到學校陪讀，小天子因定期服用癲癇藥物控制病情，目前已有2個月不發作，因小天子近期迷上玩電動，讓她很傷腦筋「醫生說他不能打電動，有光會影響腦的電波，他就是講不聽。」。小天子日前在母親節送她康乃馨，對她及媽媽感性告白「媽媽跟阿嬤是上帝給的恩典」她告訴小天子「你不需要送我東西，只要愛我，好好讀書，媽媽什麼都有了。」

她和兒子無話不談，自認是教學相長的好朋友，透露兒子很黏她，常跟她說「希望能跟媽咪一起睡。」她和前夫各過各的生活沒聯絡，她常看著小天子偷偷摸摸拿著電話，躲在房間跟爸爸Men’talk，她不干預兒子和爸爸聯繫「兒子想爸爸是天性」，她近期當起農夫在陽台種菜，「種菜才知道農夫真的好辛苦。」

(時報周刊)

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