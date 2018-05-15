2018年05月15日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：足球「正確進球數」新玩法賠率高 他抱回62.5萬

足球「總進球數」玩法由於只要猜中兩隊進球的總得分就中獎，非常簡單又好玩，廣受投注者喜愛，台灣運彩今年再進一步推出「正確進球數」新玩法，讓原本喜歡「總進球數」玩法的投注者可以再細部投注更精準的「正確進球數」，獲取更高的賠率。

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

足球「總進球數」玩法有「0～1球」、「2～3球」以及「4球(或以上)」等3種投注選項，今年新推出的「正確進球數」則再就投注選項細分為「0球」、「1球」、「2球」、「3球」、「4球」以及「5球 (或以上)」等6項，同步提高毎項的賠率。

2016-2017英超進球數統計。（台灣運彩提供）

如果大家就這6個投注選項的賠率進一步探討，可以發現一些眉角，譬如：「0球」的賠率往往是最高，「2球」或「3球」的賠率則相對較低，這個原因主要是跟出現的頻次有關，我們可以從2016-2017年英超380場的比賽結果來看，出現進球總數為「0球」的只有27場僅佔7.1%，是6個選項中最低的，所以賠率相對高；出現「2球」的有88場，佔比高達23.2%，是6個選項中最高的，所以賠率相對較低。

正確進球數賠率高。（台灣運彩提供）

以3/25泰國國王盃決賽泰國Vs. 斯洛伐克為例，運彩開出「總進球數」賠率「0～1球」3.10倍、「2～3球」1.75倍以及「4球(或以上)3.30倍，「正確進球數」賠率則相對較高，「0球」7.50倍、「1球」6.50倍、「2球」3.00倍、「3球」3.60倍、「4球」5.25倍以及「5球 (或以上)」6.25倍。由於該賽事具有友誼賽的性質，就有消費者認為踢出高分(5分以上)的機率高，於是選擇購買高賠率的「正確進球數：5球 (或以上)」10萬元，比賽結果2比3，兩隊的進球總數果然高達5球，投注者開心抱回62.5萬獎金，提供大家參考。

(中時電子報)