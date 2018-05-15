人妻溫馨接送情 補教男師相約車震配早餐

2018年05月15日 00:01 中時電子報 吳家詮

南部地區有一名人妻因為接送孩子到補習班上課，因而與補教班的男老師有了接觸，進而產生了男女情愫，發展到利用送孩子的「空檔」，在學校後門隱密處「車震」發生關係；人妻的丈夫得悉綠光罩頂，怒告兩人通姦，兩人婚姻也因此分裂。

這名人妻「偷吃」補教老師的事態嚴重，寫立「悔過書」，坦承「是我做了不該做的事」，但是這名補教老師雖然也有寫「悔過書」，並坦承做出「逾越道德」行為，卻否認與人妻有發生性關係，堅稱「只是相約到車上『吃早餐』」，氣得人妻丈夫堅持提告，還追加民事賠償100萬元。

被妻子戴綠帽的丈夫提出妻子在事發當晚手寫的悔過書，內容提到「……與補習班老師發生性行為，是我不該做的事，...，兩次性行為都是在車上……」，以及補教男師用電腦繕打的悔過書，內容也說，「為一時情感超越理智，而做出踰越道德，傷害先生家庭之行為，本人感到非常的抱歉....等」。

案子移送法院審理後，一審法官認因無其他補強證據足以證明2人相姦犯行，於是判補教老師無罪，不過，台南高分院當庭勘驗行車紀錄器，發現人妻買完早餐後，與人相約把車停在學校後門，在車上一起吃早餐，並有「是不是比較安全，因為他不會來這裡」、「他知道說，我都在七點半，所以我就覺得停在學校」等語。

高院法官認為雖無補教男師男與人妻相姦行為直接證據，但依人妻指證，以及間接證據綜合審認，堪可認定2人的為相姦行為是事實，又本案發生後，受害丈夫男與妻子離婚，足認補教男師的相姦行為已導致提告人婚姻破裂，判賠償精神上損害30萬元，仍可上訴。

(中時電子報)