緬北衝突多起死傷 火箭彈落入大陸境內

2018年05月15日 00:29 中時電子報 江飛宇

緬甸北部的克欽邦（Kachin）及撣邦（Shan）北部，自週六以來就發生嚴重武裝衝突，至少已造成19人喪生。大量難民逃往中國大陸，然而衝突也繼續在邊境發生，甚至2枚火箭彈落到大陸境內，造成2名大陸平民死亡。為此大陸外交部呼籲衝突早日平息，並承諾會安置逃至大陸的邊民。

法新社報導，星期六，暴力衝突是由德昂民族解放軍（TNLA）發動的，他們襲擊緬軍在撣邦的哨站，緬甸軍方人士說：「有19人死於戰鬥，另外還有20幾人受傷。」TNLA是北方少數民為族爭取更多自治權的武裝團體之一。

當地非政府組織領導人說，死者包括1名警察，1名反叛軍，1名緬甸民兵，還有2名女性，其他人身份還需要再調查。

TNLA發言人Mai Aik Kyaw少校告訴媒體，該組織之所以發動襲擊，是因為政府軍對少數民族的壓迫，因此只能起身對抗。

克欽邦的居民主要以基督教為主，這種緬甸人主要的佛教信仰不同，雙方自自1961年起，克欽族為尋求更大自治權，不惜與政府軍發生戰鬥。

衝突造成幾千人逃離克欽邦，其中往中國大陸逃難的也有300多人。戰鬥波及到雲南與緬甸交界處，據大陸媒體報導，大陸外交部發言人陸慷接受記者提問時說， 5月12日有3枚火箭彈落到雲南境內，另外有2名在緬甸的大陸人士死亡。為此大陸已透過管道要緬甸各方都停火，另外大陸會安置逃入境內的邊民給予適當的安置。

(中時電子報)