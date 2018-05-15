「潮州大型暨身障現場徵才活動」5／19登場 73家廠商釋出1千多個職缺

勞動部潮州就業中心將在這週六舉辦「潮州大型暨身障現場徵才活動」，歡迎民眾踴躍參加。（潮州就業中心提供）

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勞動部潮州就業中心將在5月19日上午9點至中午12點半，在潮州國中活動中心舉辦「潮州大型暨身障現場徵才活動」，屆時有73家廠商釋出1千多個職缺，其中針對身障者釋出24個職缺；現場還提供勞工權益諮詢、互動趣味遊戲、免費癌症篩檢、義剪與視障按摩紓壓等服務，歡迎民眾踴躍參加。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，這場徵才活動合計釋出上千個職缺，其中，位於屏南工業區的職缺包括：年薪上看60萬元的化學工程師、月薪上看3萬5千元的軋鋼生產工程師與研發工程師，以及製造儲備幹部、倉管人員、操作員、生產技術員等。另外，大鵬灣國際開發公司釋出船長、餐飲服務人員、休閒服務人員、景觀工程人員等；統聯汽車客運公司則釋出月薪上看6萬元的駕駛人員等職缺。

針對身障者釋出的職缺有：國巨公司與景碩科技公司分別釋出月薪上看4萬1千元的夜班品檢員、技術員；凱撒大飯店釋出中西餐外場服務人員、洗滌員等；富統食品公司釋出作業員；悠活渡假事業公司釋出管家、美工設計人員；海景世界企業公司釋出環保員；遠傳電信釋出門市儲備人員；湯之丘民宿釋出櫃檯服務人員等；大鵬灣國際開發公司釋出景觀工程人員等；麒悅企業公司釋出蘭花現場管理人員等。

活動當天，除了提供就業媒合服務，現場也將設置：「遊戲互動區」，讓參與民眾增加求職防詐騙知識，也有機會獲得精美小禮物，限量250份送完為止；「政府宣導區」提供勞工權益資源、免費癌症篩檢與預防犯罪宣導；「公益服務區」提供免費義剪、視障紓壓按摩服務。關於活動詳情，民眾可連結勞動部高屏澎東分署官網查詢，或撥打潮州就業中心電話(08)7882214洽詢。

(中時 )

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