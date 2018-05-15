台中進步市民有感 林佳龍施政滿意度逾6成

2018年05月15日 04:09 中時 盧金足

台中市長林佳龍在六都施政滿意度民調，名列六都第2，僅次於桃園市長鄭文燦。（盧金足攝）

台中市長選舉年底即將登場，也是市民為市長林佳龍打分數的關鍵時刻，依《ETtoday新聞雲》公布六都相關民調顯示，林佳龍施政滿意度高達64.8％，連任支持度65.2％，連任看好度66.7％，施政滿意度林佳龍名列六都第2，僅次於桃園市長鄭文燦。市府新聞局長卓冠廷受訪時表示，市政是當務之急

，林佳龍持續做好市政，讓市民感受台中的進步與蛻變。

林佳龍拚連任，推動各項建設上緊發條，希望贏得更多市民認同與支持，該民調指出，林佳龍施政滿意度高達64.8％，65.2％受訪者支持他連任，不支持僅23％；看好林佳龍連任成功的達66.7％，不看好的僅21.3％。

而林佳龍剛上任時，曾在臉書開放給網友提出台中市最想改善的項目，其中「交通」為市民最關切的建設之一，三年多來，交通等問題改善成效，而近來綠川和柳川整治改頭換面

，不只其他縣市首長來取經，市民有感也反應在民調。

該民調針對林佳龍施政項目，「河川整治」獲52.8％肯定最高，其次「交通政策」50.3％，「托育政策」43.9％獲得第三，「產業發展」38.4％為第四。

此外，以六都首長比較，該民調結果指出，施政滿意度林佳龍名列六都第2，僅次於桃園市長鄭文燦，超越新北市長朱立倫、市長柯文哲、台南市代理市長李孟諺、高雄市代理市長許立明。

目前六都中尋求連任的台中、桃園、台北三都，施政滿意度

、連任支持度、連任看好度，林佳龍都僅次於桃園市長鄭文燦，贏過台北市長柯文哲。

「讓市民持續感受台中的進步與蛻變！」卓冠廷對該民調回應表示，對於各式民調，林佳龍與團隊都會參考，但林佳龍多次強調市政建設才是他的當務之急，會持續努力將市政做好。

(中時 )