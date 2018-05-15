五月「文字撞擊」秀「字」戀！國際設計大師來台談美學

2018年05月15日 05:47 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

即使數位時代，人手一機！然「手寫」對於某一群人還是情有獨鍾，字跡筆畫透露心境、筆記本班痕記錄美好年代！從文字到設計，誠品書店五月推出兩檔重量級活動！5/30(三)邀請設計界最高殿堂、國際平面設計聯盟AGI前主席Lars Müller，首次來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」展覽，展出百逾件裝幀設計極致美學作品，誠品書店更獨家舉辦兩場「書封設計工作坊」、一場「大師講堂」，邀台灣設計人才交流。

設計大師Lars Müller將於誠品獨家舉辦兩場「書封設計工作坊」，邀請職業設計師與設計相關學系學生報名參加。（主辦單位提供）

從文字到設計，誠品書店五月推出兩檔重量級活動！5/30(三)邀請設計界最高殿堂、國際平面設計聯盟AGI前主席Lars Müller，首次來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」展覽，展出百逾件裝幀設計極致美學作品，誠品書店更獨家舉辦兩場「書封設計工作坊」、一場「大師講堂」，邀台灣設計人才交流。此外，即日起至6/18(一)誠品書店推出「文字撞擊」主題展，解構文字魅力：有逾兩百本獨特選書感受文字力量、R79活版印刷體驗等延伸活動。

曾被台灣知名設計師聶永真形容為「平面設計圈最高最遠的地方」的「瑞士國際平面設計聯盟（AGI）」，向來是平面設計領域的頂級殿堂。誠品書店秉持推廣閱讀、持續傳遞實體書價值的理念，特別與大日本印刷株式會社（DNP）合作，邀請曾任AGI國際平面設計聯盟主席的設計大師Lars Müller，首次來台舉辦「紙間現實：回應真實的設計」展覽。

「文字撞擊」主題展期待帶領讀者，透過閱讀不同樣態的文字撞擊感官。認識文字組合的外形，從平面設計師聶永真推薦、設計人必讀的文字排印系統入門全書《文字排印設計系統》開始，一次摸透八大文字排印系統；細看文字底蘊，讀諾貝爾文學獎得主川端康成的《睡美人》、谷崎潤一郎《春琴抄：陰翳官能的終極書寫，谷崎潤一郎感官小說集》，描繪情慾的浪漫耽美或殘忍痛切；或看書法藝術家何景窗首本創作詩集《席地而詩》，逾80首創作詩結合文學與書法，從揮毫中同時感受圖像與文字之美。

閱讀之外也邀請讀者從聽覺、視覺、觸覺感受文字的力量。5/23(三)至誠品R79紀念詩魔洛夫，《細品洛夫詩的幾種滋味》活動現場朗誦讀者點播詩作並分享故事；5/30(三)、6/20(三)由林達陽分別與新一代詩人沈嘉悅、蕭詒徽讀詩、談詩，感受文字的流動。不僅聆聽，6/3(日)一間印刷行將帶領讀者認識活版印刷機，現場製作雙色印刷的節氣詩籤，看見節氣的名字就像感受到節氣滋味，從觸覺感受文字型塑氛圍魔法；6/10(日)由何景窗帶著新書《席地而詩》與激發其創作靈感的內容，分享寫詩和書法的創作經驗。6/24(日) PAPERWORK紙本作業，為讀者介紹市面少見的小型打樣機，並現場印製活字小海報。

(中時電子報)