林口台地易起霧！孕育龍壽茶飄香又回甘

林口是特色茶種「龍壽茶」的代表產區。（新北市農業局提供）

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中時電子報
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初夏喝好茶、消暑也健康！5月4日林口春季龍壽茶比賽出爐，也宣告最新鮮龍壽茶上市，本次比賽共59點茶參賽，品質獲得改良場評審們ㄧ致肯定。龍壽茶湯金黃溫潤、香氣足，產量稀少，喜歡的民眾請把握機會，錯過只能等冬天。

地處台地的林口配合起霧特性，非常適合茶樹生長，早年是北區最大的產茶區，產能最高時，曾佔新北市總產量一半以上，日治時期還於林口設置「茶業傳習所」，後來遷址至石碇格頭，成為現今的茶業改良場文山分場。近年隨著工商發展減產，但林口仍是特色茶種「龍壽茶」的代表產區。龍壽茶又稱作半球型包種，外觀呈墨綠半球狀、茶湯金黃溫潤，爽口回甘，廣受國人喜愛。

在地經營超過30年的生津製茶廠負責人陳昆諒表示，本年度春茶生長期雨水豐潤、採收期氣候穩定，使茶品質優良，產量也較去年些微成長。他笑說，一般來說，現應過了春茶採收時節，但上禮拜仍有少許茶芽萌發，自己順勢「開發」些不同茶種來品嘗。林口區農會總幹事周世冠表示，因工商急速發展，目前林口實際栽培的茶園規模皆不大，但配合先天氣候優勢及特色茶技術傳承，讓林口龍壽茶獨樹一格，受消費者支持，此外「限量是殘酷的」，比賽茶產品於每年5月、12月初上市，數量有限、欲購從速。

農業局表示，為提升本市茶葉生產技術，並將老茶區珍貴的製茶技術永續傳承。每年茶產季期間與在地農會合作辦理評鑑、比賽，此外嚴格實施「茶清方案」，為消費者安全把關。本次春季龍壽茶比賽隨機抽驗藥檢全數合格，選購時認明「新北好茶」比賽茶，不僅喝的安心，也為在地茶農們打氣。

(中時電子報)

地處台地的林口配合起霧特性，非常適合茶樹生長。（新北市農業局提供）

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