5月15日三大報頭版要聞

2018年05月15日 07:16 中時電子報 綜合報導

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行政院長賴清德昨宣布行政院所轄各部會，包含公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人等四類的派遣及約聘雇人員將加薪到3萬元，各地方政府表示，若以4萬名臨時人員、每月薪水增加6000元計算，每年約須增加20多億元預算，地方政府如要跟進政院的加薪政策，希望中央全額補助，否則將造成地方財政壓力。

陸美第二輪貿易談判本周將在華府登場。值此關鍵時刻，美國總統川普13日突然在推特接連發文，為貿易戰降溫。川普說，他和大陸國家主席習近平正共同努力，讓大陸電信大廠中興通訊迅速恢復營運，大陸有太多的工作流失，美商務部已接獲處理這件事的指示。受到川普對中興禁令軟化的利多刺激，美股道瓊昨早盤大漲逾百點，挑戰「8連紅」紀錄。

蔡英文總統執政即將屆滿2周年，昨天在廣播節目中表示，兩岸現階段最好的作法仍是維持現狀；她說，「九二會談」確實存在，但各說各話也是事實，她也質疑國民黨解讀的九二共識「是否是中國可以接受的東西？」

行政院認為，台灣薪資偏低現象已大有改善。行政院副院長施俊吉昨表示，台灣在今(2018)年第1季平均每月實質總薪資已經高到5萬9852元。他分析指出，低薪首因與兩岸經貿關係密切有關，甚至還說外勞拉低平均薪資。

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蔡政府執政將屆滿兩周年前夕，蔡總統14日上午接受廣播媒體專訪再度重申兩岸領導人會面要對等且不設前提，並稱「九二會談以及會談後雙方各說各話都是事實」，但藍營的九二共識，因事涉主權問題，不能輕易讓步。正在台灣交流的大陸涉台學者盛九元表示，蔡是重申過去基本立場、沒有改變，也只是台灣單方面表述，感受不到善意，對兩岸關係也沒有助益，彼此可能產生誤判。

海國際問題研究院台港澳研究所副研究員童立群14日撰文表示，2017年下半年以來，《台灣旅行法》等一系列事件紛至沓來，對中美關係的負面影響快速上升，台灣問題已在「負資產」道路上越走越遠。

在總統蔡英文即將執政屆滿2周年，國民黨智庫最新民調顯示，對蔡英文不滿意度7成、行政院長賴清德則是突破5成。在兩岸關係、能源政策、財經施政、未來前景等相關議題，同樣都有6成以上甚至逼近7成民眾表示失望。對此，總統府表示對於個別民調沒有進一步的評論。而蔡英文在廣播訪問時表示，這是改革路上會遇到的必然過程。

詩仙李白，堪稱兩岸創意泉源，大陸作曲家郭文景曾創作歌劇《詩人李白》，在美國首演引發熱烈討論。去年中國歌劇舞劇院也首演民族舞劇《李白》，今年3月移師北京國家大劇院演出，不但追索了唐代風土與樂舞，也呈現中國文化美感。

@工商時報

台股股后國巨公布4月單月EPS高達7.43元震驚市場，也引爆券商的獲利、目標價上修潮，多家券商預測國巨今年獲利將挑戰8個股本，由於EPS估值、產業結構、供需等條件均超越2000年盛況，國巨股價突破禾伸堂創下的999元天險，僅咫尺之遙。

行政院長賴清德昨（14）日宣布10大搶救低薪方案，將研擬基本時薪從現行的140元再調高逾7％至150元，同時為避免與現行基本月薪22,000元換算之時薪差距過大，也會同步以行政措施禁止資方選擇較有利的敘薪方案。

中方貿易談判主談、中國國務院副總理劉鶴今（15）將率團赴美，與美財長穆努欽（Steven Mnuchin）等美方官員，就兩國經貿問題進行第二輪磋商。華爾街日報引述消息人士指出，中方可能會對美提出涉及降低汽車關稅、取消合資要求，以及減少中美貿易逆差的善意清單。

鴻海首季財報出爐，歷年同期新高的營收、卻未如預期帶來亮麗的光環，不僅三率三降，單季稅後盈餘僅240.81億元，更創下近四年同期的新低。

(中時電子報)