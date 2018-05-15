美商務部長： 中興案 與美陸貿易談判應分離

2018年05月15日 08:22 中時 江靜玲

美國商務部長羅斯今天表示，美國的立場是對中國大陸電訊大廠中興通訊懲處案的執行，應該與美陸貿易談判分開處理。

中國大陸國務院副總理劉鶴將明天(15日)抵達華府就雙邊貿易進行談判。羅斯今天中午在全美記者俱樂部發表演說後，回答詢問時做了前述表示。

羅斯今天表示，美國的立場是對中國大陸電訊大廠中興通訊懲處案的執行，應該與美陸貿易談判分開處理(江靜玲攝）

羅斯表示，劉鶴此次訪美，美方要討論的議題包括關稅貿易障礙、非關稅貿易障礙、強迫合資與技術移轉、不公平的採購法規，以及智慧財產權保護，「如果陸方提出要討論中興電訊的案子也不令人意外。」、「但我們的立場是中興案應與貿易分開」。

羅斯指出，中興通訊已承認行為不當，問題是有無替代方案取代商務部的原始制裁案，這個部分商務部將會進行適切的探討。

美國總統川普13日推文表示，他和中國大陸國家主席習近平正「共同努力」，希望讓大陸電信大廠中興通訊「能夠迅速恢復營運」。川普稱，「中國失去了太多工作。商務部已接獲指示，辦好這件事。」

被問及商務部接獲川普指示，將如何處理中興案時，羅斯說，中興電訊違反對北韓和伊朗兩者的制裁措施，美國對中興處以10億1600萬美元罰款，中興並在協議中同意採取許許多多其他措施，但經過交叉查證最後證明中興提供給美方的陳述並不確實，才會有第二輪的處罰，禁止美國高科技產品輸出給中興電訊。

羅斯表示，商務部對中興電訊的制裁最終迫使中興停止營業，川普總統13日在推特上表示要檢討這個案子，顯示了中國大陸對美國科技的依賴。

他說，商務部希望與大陸達成公平交易，但若無法達成協議演變成相互貿易報復，在經濟上也不致對美國造成致命結果。

協助恢復中興電訊營業是否表示漠視對美國情報單位警告中興在行動電話和網路安全上造成的威脅？羅斯說，川普總統和他每天都收到詳細的情報簡報，比大家更解情況，但涉及機密，不便透露。

至於美方在談判中是否會要求北京解除對美國的農業關稅，羅斯表示，美國反對中國大陸對包括美國農產品在內的所有產品課徵歧視性關稅。羅斯說，中國大陸有許多沒有科學依據的質疑阻止美國產品輸入中國大陸，像是狂牛症，「我告訴他們，我和（川普）總統都吃了很多美國牛肉，我們都沒有在公開場所顯示任何精神不穩定癥兆。」

羅斯在演說中則提到，美國的貿易赤字居全球之冠，貿易保護則少於其他國家，並指出，川普政府引用「232條款」對進口美國鋼鋁材課徵關稅，在於糾正過去的貿易不公；啟動「301條款」則在於保護美國的未來。

(中時 )