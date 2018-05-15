點出中華電499之亂「陷阱」陳斐娟：放長線釣大魚

2018年05月15日 07:53 中時電子報 蘇士亨

499之亂延燒全台，引發全台電信業者搶人大戰，日前才po文砲轟中華電信笨到極點的主持人陳斐娟，也PO文加入戰局，但違約金竟要賠17090元，讓她決定不要換約，但為此排隊2小時卻徒然無功，讓她是嘔到極點。

陳斐娟表示今天去排隊，除了排半天才抽到號碼牌，違約金還高達17090元，當下便決定不換約，對此讓她痛批中華電信根本是「電信版薩諾斯」，499之戰的商業邏輯是「以戰止戰」，為了得到市場坑殺老客戶又何妨，更質疑為什麼不用e化方式為老客戶換約？或者官網公布違約金計算公式?甚至推出較長優惠申辦期分散客戶？非得讓消費者短時間像喪屍部隊一樣抽壞號碼機，還讓員工爆肝甚至勞檢罰款都不延長，對此她表示中華電信就在搞「飢餓行銷」，引發全台的排隊熱潮，此外499方案先是算準消費者甘心被綁30個月，但內幕卻是算準了這30個月一定要換新手機，到時為了換新手機只好再綁約，延長期間自然沒有499，這招叫「放長線釣大魚」。

陳斐娟臉書全文。(圖/陳斐娟臉書)

此外她也舉例499雙網吃到飽的陷阱，30個月合約一定要走完，如果中途解約或調降月租費，就得把優惠退回給業者，此外未來要添購新手機，若要用手機吃到飽方案，月租費勢必得回到999或1399，不然就是得用空機價購買，此外中華電信5G 即將上市 到時候4G降速是必讓消費者難以忍受，到時又是一波換約潮，讓她直呼「中華電信精算師太厲害了」。

(中時電子報)