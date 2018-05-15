柯P民調輸丁守中 網稱關鍵不是道歉而是這事

國民黨提名的台北市長人選丁守中（左）、台北市長柯文哲（右）。（合成圖/本報系資料照）

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中時電子報

據旺旺中時媒體集團最新民調，國民黨提名的丁守中PK柯文哲，丁以42.7％比36.5％勝出，即使綠營自提賴清德應戰，丁仍以40％支持度，勝過柯P的32％與賴揆的13.2％，換言之，無論民進黨最後是否禮讓柯文哲，丁守中都會贏。然而，也有網友認為，影響柯P民調輸丁守中的關鍵不是道歉是管案。

柯文哲日前為爭取綠營支持，在深綠廣播電台受訪時，為「兩岸一家親」的說法向不滿民眾致歉，引來極大爭議。柯P在兩岸政策上的反覆，不僅重傷自己，更催化選情。據旺旺中時委託艾普羅所作的最新民調，民進黨若繼續禮讓柯文哲，將形成「柯丁對決」，有36.5％支持柯文哲，42.7％選擇丁守中，丁贏柯6.2個百分點。綠營若徵召賴清德應戰，形成藍綠白三強，結果丁守中仍以40％的支持度贏過柯文哲的32％及賴清德的13.2％。

有網友在PTT提及「影響柯民調輸丁的關鍵不是道歉是管案」。他說大家在解讀最近幾份民調時，以為是柯對兩岸一家親道歉又收回的反反覆覆態度導致民調崩盤。不過他說看這幾份民調進行的日期有的還在道歉說之前，真實的狀況是在那之前柯就崩盤了，而崩盤的原因是因為管中閔案柯P去罵綠營白癡，加速惹惱深綠支持者讓綠的部分民調下跌。

該網友說管案讓藍營士氣大振，反而通通都跑去支持剛過初選的丁守中。因此柯陣營眼見民調崩盤，挺管的算計變成賠了夫人又折兵，才會慌了手腳跑去上深綠電台。「現在這個反反覆覆的態度被看破手腳之後，民調會再怎麼繼續下跌呢?」

(中時電子報)

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