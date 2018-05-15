是誰追殺管中閔 3打手名單曝光？

2018年05月15日 08:23 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校長遴選風波持續延燒，日前教育部曾先後召開兩次跨部會「管中閔教授赴大陸地區從事學術交流等活動適法性疑義諮詢會議」，其中就有消息人士透漏，會中提出作多質疑的三名「大將」，分別就是教育部長吳茂昆、台北教育大學教務長周志宏、法務部次長蔡碧仲。

根據聯合報報導，代表法務部出席的蔡碧仲幾乎主導了整個「管中閔違法」的論述。包括管中閔與台灣大副董蔡明興之間的利害關係，應該要由管、蔡或台大遴委會來接露，不然其他候選人怎麼得知足夠事實？另外，蔡碧仲也指出，在本案中，蔡明興與管中閔兩人應該要百分百利益迴避。蔡的薪水掌握在管手中，如何能夠公正執行遴選委員職務？

在第二場會議中，首先提出「不同意聘任」的也是蔡碧仲。他認為管中閔兼任台灣大薪酬委員，未經校長批准，即開始執行業務，明顯違法兼職。且管中閔在台大曾擔任多項職務，對相關規定不可能不清楚，因此是「明知故犯」。最後他更以其「違法行為」，應無法勝任台大校長職務，遴委會之組織與結果也明顯有失公正，為理由要求拔管。

另外，同時也是中央選舉委員的周志宏，也在會中提出不少意見。他認為，台大應調查管中閔在台大正式發文台灣大之前，就參加公司會議行使職權，這樣有疑慮。周甚至在會中追問台大，試圖要台大承認給台灣大的公函是在10月2日才發出，以及獨董兼職溯及既往合不合理。

而吳茂昆在第一場會議時尚未就任教育部，因此發言集中於學術理論。針對管中閔的論文抄襲事件，吳表示老師發表文章可以不列名，但若未註明引用學生資料，就是瑕疵，管中閔很能從爭議中脫身。至於管中閔的獨董身分他則是蔡同蔡碧仲主張。

而第二場會議，吳茂昆已接任教育部長並成為主席，表示自己所看到的最大瑕疵，是校務會議完全沒有管中閔兼職相關訊息，因此投票時完全沒有根據，對第一輪就被刷掉的候選人不公平。

如果教育部真的決定將案子退回，這項決策的適法性會不會被挑戰？蔡碧仲回答，受到不利的對象，當然可以提行政救濟，如今應趕快下決定，做了之後還有救濟途徑。最後吳茂昆裁示，應該聚焦在遴選過程。

(中時電子報)