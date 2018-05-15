加薪救台灣？國巨洋傘老董李銘智：穩定政局、提振經濟更重要

2018年05月15日 08:31 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

行政院昨宣布，研擬將基本時薪從現行的140元再調高，目標很可能是150元，勞工也比照，起薪3萬元。對此，國巨洋傘董事長李銘智表示，就看後續怎樣落實，他坦言，如何提振台灣經濟更重要，尤其兩岸關係若處理不好，台灣經濟也不可能穩定發展，外資更不願投資台灣。

行政院昨舉行「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，副院長施俊吉表示，解決低薪快速有效的短期措施是提高時薪，目前基本工資時薪與月薪已經脫鉤，目前每小時基本工資為140元，已較月薪工資率的125元高12%，下個目標「很可能」是每小時150元。

國巨洋傘從一把90元普通雨傘，到一把3萬元頂級洋傘，從台灣洋傘替全球一線名牌代工，建立屬於自己的洋傘王國，用實力證明雨傘傳產代工，也可以做出品牌精品，下一個目標是成立洋傘文創園區，成為桃園的觀光工廠，預計七月在大園落成啟用。

沒有政黨色彩的李銘智在接受中評社訪問時表示，看到賴清德宣布，公家單位臨時人員、派遣人員起薪3萬元，站在企業主立場，應該替蔡政府拍手鼓掌，負責任的企業主，也應該讓員工享受更好的待遇，一旦各行各業起薪都達到3萬元，台灣年輕人不用整天為低薪煩惱。

然而他分析，政治很敏感，尤其兩岸關係，政治會影響經濟，也會影響國外投資台灣意願，台灣上櫃市公司的外資比例高，如果台灣政局不穩，勢必會跟著移動。他認為，假設兩岸關係穩定，外資會願意加倍投資台灣，理由是台灣政策法令明朗，加上中美兩大超級經濟體，正為貿易掀起世界大戰，投資中國大陸風險太大。

(中時電子報)