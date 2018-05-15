NBA》好糗！史上最爛老闆 美媒點名喬丹

2018年05月15日 08:36 中時電子報 盧品青

黃蜂隊老闆麥可喬丹(Michael Jordan)是史上最偉大的籃球員，不過他同時也可能是史上最爛的NBA老闆。《今日美國》專欄嘲諷喬丹：「與其爭論喬丹與詹姆斯(LeBron James)誰更偉大，不如說喬丹與多蘭(James Dolan, 尼克隊老闆)誰更糟糕。」

每年一度的NBA樂透抽籤即將登場，也就是這些擺爛一整季的球隊老闆收割的時候。「飛人陛下」揮之不去的惡名，正是在於他的「慧眼獨具」。自喬丹入股黃蜂(山貓)以來，過去11次選秀，其中只有1位後來有成為明星球員(肯巴沃克, Kemba Walker)，可見喬丹浪費了多少支籤。

被老皇帝欽點的新秀裡頭，最有名的當屬「咖啡」夸米布朗(Kwame Brown)，這是喬丹2001年任職巫師隊總裁期間選中的狀元郎。夸米布朗30歲退休，生涯換了7支球隊，場均6.6分、5.5籃板，還曾遭到湖人隊友布萊恩(Kobe Bryant)的嘲笑。

事實上，喬丹年近40在巫師隊「復出」的時候，他還有場均21.2分、5.9籃板、4.4助攻，比他自己選過的全部新秀都還強。但被喬丹錯過的超級新秀至少就有利拉德(Damian Lillard)、「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)。也就是說喬丹除了自己上陣很厲害之外，他挑人的眼光令人不敢恭維。

該篇專欄指出，最爛老闆的稱號，喬丹與多蘭可謂不相伯仲。喬丹向來摳門，至少幫球隊省了很多錢。而尼克卻是亂砸錢而不見成效，5年換了4個總教練，並且連續5季未進季後賽。「他們這種老闆應該乖乖留在高爾夫球場就好。」

(中時電子報)