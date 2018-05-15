古典與時尚競艷 兩岸旗袍福岡會和服

2018年05月15日 09:07 中時電子報 中時電子報

上海、台灣、安徽的旗袍會長（右3到右1分別為劉佩珠、石淑平、陳冬梅）和日方代表交換禮物。(中華旗袍文化藝術交流學會提供)

由中華旗袍文化藝術交流學會會員表演~舞動魅力。(中華旗袍文化藝術交流學會提供)

5月11日，台灣『中華旗袍文化藝術交流學會』受到日本九洲日本文化協會的特別邀請，由石淑平理事長率領一支美麗的隊伍，其中經學會裡挑選了30至60歲之年齡層，有優異表演經驗的會員，前往福岡進行「中華旗袍與日本和服文化」的藝術交流盛會。

此次大會主辦單位為「九州日本文化協會」、「上海中外藝術交流協會」。協辦單位為「中華旗袍文化藝術交流學會」、「上海中外文化藝術交流協會旗袍藝術專門委員會」、「中國駐福岡總領事館」、「福岡縣政府」、「福岡縣地域振興部國際局」、「福岡縣日中友好協會」等相關高階單位，齊聚於福岡市-HOTEL NEW OTANI HAKATA ，展開盛大的文化藝術交流。

活動現場貴賓雲集，來自各方代表有：中華旗袍文化藝術交流協會 理事長-石淑平、上海中外文化藝術交流協會旗袍藝術專門委員會 會長-劉佩珠、中國駐福岡 副總領事-孫忠寶、福岡縣地域振興部國際局 局長-武濤 研二郎、九州日本文化協會 理事長-小川 忠義、上海中外文化藝術交流協會 副會長-王國富、福岡市議會議員-喬田 和義⋯等貴賓。

「中日文化藝術交流大會」，在九州日本文化協會會長-張晶的歡迎致詞中，拉開活動序幕！

節目表演包含了台灣旗袍舞、精彩的日本茶道花藝、舞藝、日本傳統和服及中華百年旗袍展示。

「中華旗袍文化藝術交流學會」代表台灣，突破傳統刻板印象，以新古典時尚藝術合併之旗袍現代爵士舞，獲得會場上各長官及貴賓們的熱情掌聲，一致好評！同台來自上海「中外文化藝術交流協會旗袍藝術專門委員會」會長-劉佩珠，也率領著近50位會員姐妺，展示優雅婉約的百年旗袍藝術，並結合日本九州當地的和服以及華道新池坊指導部長-池田 香雪，展現花道藝術及日本茶道，伴隨著來自上海姐妹彈奏之氣宇悠揚的古琴聲及京劇文藝表演，陶藝創作家-松尾 先生、日本知名歌手-福 冨 莉袈、日本舞蹈-吾妻流，展現出超專業的歌舞藝能水準。

這是一場內容精彩細緻，呈現藝術的高度，且饒富年代與文化歷史背景的活動。榮獲各界評價『極為成功的中日文化藝術交流！』

石淑平理事長表示：「中華旗袍文化藝術交流學會」以積極行動展現，共同推動旗袍文化的決心，為傳承文化藝術的重要使命，繼首次前往毛里求斯國家做以時尚旗袍表演交流之後，再次代表台灣，跨海做旗袍藝術文化的具體宣揚行動，與日本和服藝術交流也是引領台灣旗袍界的新創舉，雙方藝術領導者也暢談著為日本和服、傳統藝術及中華旗袍文化研討永續交流計劃。

藝術是不同國家的共同語言，此次，雙方合作展現出中日文化藝術，在歷史長河中相互交流，彼此借鑒形成的諸多結晶，為九州當地民眾呈現一場精彩的文化盛宴，讓大家在欣賞中日藝術的節目同時，也能體會到中日兩國的友好氣氛！

(中時電子報)

上海旗袍協會表演~百年旗袍。(中華旗袍文化藝術交流學會提供)

日本方面展示傳統與改良的和服風姿。(中華旗袍文化藝術交流學會提供)

中華旗袍文化藝術交流學會的台灣團員。(中華旗袍文化藝術交流學會提供)