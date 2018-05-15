因出演「超人女友」成名 美女星瑪戈特69歲病逝

2018年05月15日 09:01 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，在上個世紀、由傳奇影星克里斯多福·李維（Christopher Reeve）爆紅的「超人」（Superman）系列電影中，因出演超人女友露易絲（Lois Lane）而走紅的加拿大裔美國籍女星瑪戈特·基德（Margaret Ruth "Margot" Kidder），驚傳在蒙大拿州自宅中病逝，享壽69歲。

這位曾與大導演史蒂芬史匹伯（Steven Spielberg）、加拿大前首相老杜魯道（Pierre Trudeau）交往的「超人女友」，近年來飽受精神疾病躁鬱症（bipolar disorder）所苦。她更是克里斯多福·李維於2004年過世以前，超人最好的密友之一。

出席奧斯卡頒獎典禮的克里斯多福·李維（圖右）與瑪戈特·基德（圖左）。（AP）

瑪戈特出生於加拿大西北地方（Northwest Territories），父親是一名美國籍的工程師、母親則是歷史老師，從小在紐芬蘭（Newfoundland and Labrador）長大。從多倫多寄宿中學畢業後，瑪戈特很早踏入電影電視產業，曾參與不少加拿大的脫口秀、獨立製片演出，直到1978年在讀到《超人》劇本後，靠著主動爭取、贏得導演李察·唐納（Richard Donner）青睞，成為超人女友露易絲的扮演者，並贏得土星獎（Saturn Awards）最佳女演員獎的殊榮。

因「超人女友」露易絲走紅的女星瑪戈特·基德。（達志影像/Shutterstock）

但「露易絲」一角卻如同星際大戰（Star Wars）的天行者路克（Luke Skywalker）和莉亞公主（Princess Leia Organa）一般，讓瑪戈特嚐到一夕走紅的滋味後，就如緊箍咒一樣牢牢地綁住她，讓這位女星後來的戲路和努力，在外界眼中，依然不比當年超人女友出名。瑪戈特生前共有3段婚姻，與首任丈夫美籍小說家育有獨生女瑪姬（Maggie McGuane），1984年結束第三段婚姻後，就一直與愛犬相依為命。

(中時電子報)