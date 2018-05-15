川普中興案髮夾彎 美參議員酸： 讓中國再次偉大

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美國總統川普推文正努力協助挽救中國大陸科技巨頭中興通訊就業問題，遭到美國重量級參議員轟擊，稱中興案「不是就業和貿易，是國安與間諜」問題，川普對退讓，不啻是「讓中國再次偉大」！

美國參議員魯比歐14日推文指出，中興的「問題不是就業和貿易，而是國家安全與間諜」。魯比歐說，任何在中國大陸公司都可能在沒有任何法庭命令或其它審議程序的情況下被強迫充當大陸間諜的工具，美國在不加強限制的情況下就允許這些公司在美國運作，「簡直是瘋了」!

參院民主黨領袖舒默推文說，他與川普總統共識的少有的幾個領域之一是如何對待中國大陸，他向來也都高調支持，但現在在大陸問題上，川普也退讓了。舒曼嘲諷川普的「讓美國再次偉大」應改成「讓中國再次偉大」。

川普13日推文說，他正在與中國大陸國家主席習近平共同努力，希望讓大陸電信大廠中興通訊能夠迅速恢復營運。中興僱用8萬員工，是大陸第二大電訊設備製造商。

川普推文後，大陸宣布國務院副總理劉鶴將15日到19日訪問華府。大陸外交部發言人陸慷14日表示，大陸對美方在中興問題所作積極表態，十分贊賞，並正與美方就具體細節保持密切溝通中。

白宮發言人表示，川普總統期待商務部長羅斯依照相關法律和規定，基於事實，行使獨立判斷力，解決與中興有關的監管行動問題。

(中時 )

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