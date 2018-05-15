MLB》治傷出奇招 海盜投手邀大家尿在他手上

泰隆右手手指破皮，日前跳過1場先發。(美聯社)

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海盜投手泰隆(Jameson Taillon)日前先發時，因右手中指出現傷勢早退，隨後跳過1場先發，為了盡快讓傷勢復原，他竟然突發奇想，打算把尿抹在手上治傷，「如果這能有幫助，我會準備好報名表，所有人都能來貢獻自己的尿。」

泰隆前一次先發，是在美國時間5月11日先發對巨人，該役他僅投3局就下班，原因就是右手中指破皮；儘管傷勢無大礙，不過泰隆跳過了1次先發，下一場先發，預定在5月16日周三對白襪。渴望想上場的他，不想再因傷所困，竟有意接受球迷跟朋友的建議，採「尿療法」解決指傷。

用尿來治傷，聽起來有點難以置信，不過泰隆可不是第一個這麼做的球員；前球星阿魯(Moises Alou)和波沙達(Jorge Posada)，曾做過這樣的嘗試；道奇投手希爾(Rich Hill)前年手起水泡，也用過類似方法治療。泰隆直言，為了擺脫傷勢，他一點也不在意這麼做。

泰隆還沒真的執行尿療，現在是在傷指套上硝酸銀指套，加快傷口復原。海盜總管杭丁頓(Neal Huntington)指出，球隊很謹慎看待泰隆的傷勢，他們寧可持保守態度，讓他跳過1場先發，也不想讓他帶傷硬上。泰隆受傷前，本季先發投過8場，戰績2勝3敗、自責分率4.08。

(中時電子報)

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