民進黨北市長布局　蘇貞昌暗示禮讓柯Ｐ？

2018年05月15日 09:24 中時電子報 陳弘美

【臉書直播】蘇貞昌上廣播專訪暢談參選理念

今民進黨新北市長候選人蘇貞昌接受廣播節目的訪問，主持人問到民進黨在台北市是否會自提人選時，蘇貞昌表示這要由民進黨選對會做最後討論，相信明天總統蔡英文會有最終定奪。而對於民進黨是否要推派行政院長賴清德和總統府秘書長陳菊出來選時，蘇貞昌認為賴陳兩人都剛接手中央職位，應以中央事務為主，競選北市機率很低。至於是否贊成推派姚文智，蘇貞昌笑而不語。

對於民進黨在台北市長的布局，《蔻蔻早餐》主持人周玉寇提到「綠營名嘴曾拿出一份民調，指出若是禮讓柯Ｐ，對新北市選情有負面影響」，問蘇有何看法？蘇貞昌對此表示，民調有很多份，不知那位名嘴是以那份為主，而且選戰隨時都在改變，民調隨時都會有變化，強調他要做的就是打好這場選戰。周再問蔡英文和選對會是否有徵詢他的意見時，蘇貞昌表示，他不好評論「隔壁家」的事，因為做為一個「鄰居」，他不好「指指點點」，無論未來提名誰，他都尊重黨中央的決定。

而在節目尾聲，周玉蔻問到民進黨是否有可能自提賴清德和陳菊？蘇貞昌認為賴清德任行政院長時間不長，應該要讓賴繼續做院長熟悉中央事務；而陳菊才剛接任總統府秘書長，因此兩人出來參選的可能不高，機率很低。當周再問到民進黨是否推派姚文智？蘇貞昌笑答「節目時間到了」，避談這個問題。而這是否意味蘇貞昌傾向禮讓柯Ｐ，相信明天就有答案！

(中時電子報)