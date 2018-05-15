洛基還活著？! 網推測他用「另一個身分」混在復仇者中

2018年05月15日 09:41 中時電子報 蘇士亨

《復仇者聯盟3》英雄慘遭虐爆，一口氣就有15為英雄被賜死，擁有超高人氣的邪神洛基，登場沒多久就慘遭毒手，薩諾斯更揚言「這次不會再復活了」，讓粉絲全都心碎了，不過卻有人持相反意見，表示他早已「另一個身分」混入復仇者聯盟中，而且還是冒充成「布魯斯班納」。

有媒體指出《復仇者3》浩克是洛基喬裝的。(圖/達志影像)

一位娛樂記者Josh Dickey表示，洛基早在攻擊薩諾斯之前，就知道刺殺行動一定失敗，早為自己留了後路，當時就藉機化身成浩克，與薩諾斯進行近距離肉博站，而刺殺薩諾斯的洛基，只是拿來當作障眼法的幻影，另外像是布魯斯班納被送回地球，就出現在奇異博士居住的聖所，照理說兩人互不相識，而且海姆達爾死後怎將他送過去?但若是洛基在背後操控，一切就能合理化，畢竟兩人曾在《奇異博士》電影相見過，為了防止薩諾斯搶寶石，又要說服奇異博士幫忙，就得以另一個型態現身，此外布魯斯班納對無限寶石瞭若指掌，但問題是這些事情都在「浩克」時發生，以往只要身份轉換就如同喪失記憶，這次卻將整個過程卻記得清楚，因此推測「布魯斯班納」並非本人。

另外布魯斯班納表示狀態不佳，才無法將浩克招喚出來，對此多數人表示那是浩克一開始慘敗，加上知道地球人不喜歡他，索性乾脆就遲遲不現身，對此該娛樂記者表示，或許全都是洛基自導自演，為的是不讓真實身分曝光，至於若推測屬實，那麼真正的布魯斯班納在哪?他表示在薩諾斯圖屠殺阿斯嘉人民時，浩克可能早就與女武神搭太空艙逃走。

對於此番推論，有些網友表示此假設性走向相當有趣，若真得如此只能說導演設計的戲碼讓人讚嘆不已，但也有網友相當不以為然，表示很多疑問導演早就解釋過，做出這樣分析根本沒認真在看電影。

(中時電子報)