柯文哲給台北做了什麽？李富城怒提五大缺失

台北市長柯文哲。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

四年前的台北市長選舉，柯文哲以政治素人之姿躍上政壇，以85萬3千票大勝對手連勝文60萬9千票。中天氣象專家李富城稍早在臉書指出，他4年前說過，柯P當選台北市長後，台北就不再「美麗」。他說現在的台北空氣污穢不堪、路不再平坦、大巨蛋成台北市最大的路沖、基隆河死魚、環南市場臭氣熏天。他直言「柯文哲給台北做了什麽？」

柯文哲4年前最後得票數為85萬3983票，不但超越上屆選舉郝龍斌的79萬7865票，距離87萬3102票的「馬英九障礙」也不到2萬票。不過當選後的柯文哲時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。此外，昔日在雙城論壇時拋出「兩岸一家親」，為兩岸關係破僵局的柯P，近日疑似出於選舉壓力，在綠色和平電台上，為「兩岸一家親」說法道歉，引發極大爭議。

李富城稍早在臉書發文指出，他在2014年曾說過，柯文哲當選台北市長後，台北就不再「美麗」。然而，四年過去了，他還是每天早晨騎車、拍照，但能PO上網發表的是少之又少。李說過去綻藍的天空不見了，紅太陽時常出現，空氣開始污穢不堪、路也不再平坦，到處都是挖挖補補。而大巨蛋成了台北市最大的路沖，基隆河死魚，環南市場依然臭氣熏天，「柯文哲給台北做了什麽？」

對此，網友表示「還頭一遭讓市民喝黃泥水」、「完全認同，但是台灣人很健忘的」、「再再證明，李伯伯選前說的是對的。可是選前說了又怎樣，不也還是當選，台北市就這樣爛四年。真想知道現在那些後悔投票給他的人現在的心境」、「在台北最深刻的印象是看起來像一堆破銅爛鐵的大巨蛋，非常不協調的座落在國父紀念館附近」、「沒錯，在車上最能感受馬路顛簸」。

(中時電子報)

文章來源：李富城臉書

柯P民調輸丁守中 網稱關鍵不是道歉而是這事
民進黨北市長布局　蘇貞昌暗示禮… 不禮讓他難道禮讓丁守中？柯P：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。