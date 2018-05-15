柯文哲給台北做了什麽？李富城怒提五大缺失

2018年05月15日 09:48 中時電子報 謝雅柔

四年前的台北市長選舉，柯文哲以政治素人之姿躍上政壇，以85萬3千票大勝對手連勝文60萬9千票。中天氣象專家李富城稍早在臉書指出，他4年前說過，柯P當選台北市長後，台北就不再「美麗」。他說現在的台北空氣污穢不堪、路不再平坦、大巨蛋成台北市最大的路沖、基隆河死魚、環南市場臭氣熏天。他直言「柯文哲給台北做了什麽？」

柯文哲4年前最後得票數為85萬3983票，不但超越上屆選舉郝龍斌的79萬7865票，距離87萬3102票的「馬英九障礙」也不到2萬票。不過當選後的柯文哲時常爆出驚人之語，作風也備受爭議。此外，昔日在雙城論壇時拋出「兩岸一家親」，為兩岸關係破僵局的柯P，近日疑似出於選舉壓力，在綠色和平電台上，為「兩岸一家親」說法道歉，引發極大爭議。

李富城稍早在臉書發文指出，他在2014年曾說過，柯文哲當選台北市長後，台北就不再「美麗」。然而，四年過去了，他還是每天早晨騎車、拍照，但能PO上網發表的是少之又少。李說過去綻藍的天空不見了，紅太陽時常出現，空氣開始污穢不堪、路也不再平坦，到處都是挖挖補補。而大巨蛋成了台北市最大的路沖，基隆河死魚，環南市場依然臭氣熏天，「柯文哲給台北做了什麽？」

對此，網友表示「還頭一遭讓市民喝黃泥水」、「完全認同，但是台灣人很健忘的」、「再再證明，李伯伯選前說的是對的。可是選前說了又怎樣，不也還是當選，台北市就這樣爛四年。真想知道現在那些後悔投票給他的人現在的心境」、「在台北最深刻的印象是看起來像一堆破銅爛鐵的大巨蛋，非常不協調的座落在國父紀念館附近」、「沒錯，在車上最能感受馬路顛簸」。

(中時電子報)