拔管理由改改改 密件曝光還原真相

2018年05月15日 09:45 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

為了拔管教育部曾先後兩次開的跨部會會議，且將會議內容列為機密文件，不過有消息指出，二次會議中跨部會小組成員一開始是把管中閔赴大陸兼職疑義，及論文抄襲爭議作為拔管理由，但一直找不到具體事證，只好在法務部主張之下，把矛頭指向「兼任台灣大哥大獨董」爭議。

根據聯合報報導，原本與會者都主張要請管中閔前來說明，至少請他提供書面意見，但最後仍未要管說明。而當初會中代表包括法務部，也主張管中閔若對駁回聘任處分不滿，可提救濟程序，但教育部最後卻未採納，還強調自己「未做行政處分」，規避外界可能的質疑。

教育部長吳茂昆也在首次會議時，指出管的個人履歷明顯違規，要求查清是否赴陸兼職。在第二次跨部會議時，陸委會提出希望對兩岸交流有正面看待，移民署則指出調閱出入境資料須符合規範。法務部所提出的意見雖多採有罪質疑，不過也曾說「這案件做了決定後，對他(管)有利或不利，都有救濟途徑，未來法院可能用更周延的方式去審視教育部的判斷」。

且其實在第一次開會時，各單位就已經對管赴陸兼職一事提出許多質疑，但最後都是已「查無實際違法證據」或「資訊並不明確」結束。雖然法務部仍希望先得到確認有瑕疵或不識格的共識，但會議主席潘文忠還是認為赴陸兼職的問題還需要一些時間補充資料。

後來，是因為強攻大陸兼職問題不成後，法務部政次蔡碧仲才改攻台灣大兼職疑義。他提出管中閔兼職薪酬委員時，遴選會並未接露資訊，違法事證明確，及管中閔正式上任台灣大獨董時間，早於台大正式發公文。此論點也迅速成為跨部會小組進攻管中閔的焦點。

但對於這些疑義，與會的台大代表也回應，追溯上任日期在校內係屬通則，也九成以上案例如此。對此法務部就改為建議教育部，以遴選會處理瑕疵來處理。但會中仍有其他委員存疑，直指如此處理若成通則，將有一體適用問題。甚至連吳茂昆都擔心駁回後，台大會不會挑戰教育部的適法性。而蔡碧仲則指出，管若不服仍可提救濟程序後，吳茂昆才同意以此理由駁回管中閔的聘任案。

不過，會後教育部卻逕自變更共識，剝奪台大的救濟管道。後來包括行政院發言人徐國勇也持此論調，認定台大不能提出行政救濟。

(中時電子報)