不禮讓他難道禮讓丁守中？柯P：不懂綠營邏輯

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年底選戰逼近，台北市長一役民進黨是否禮讓柯文哲明天將揭曉，台北市長柯文哲15日上班搭公車受訪時直言「這很奇怪，民進黨不禮讓我，難道禮讓丁守中？不懂民進黨的戰略邏輯！」似乎透露對於是否被禮讓的焦急心情。

外界預測台北市長選戰，民進黨若自提人選，恐成三強鼎立的混戰局面，柯文哲笑說，「我本來講笑話，說明民進黨跟國民黨 終於有共同的敵人，就是要打敗我」。

對於明天民進黨選對會終於要公佈是否禮讓柯一事，先前多以「做好自己的事」回應的柯文哲也忍不住嗆聲，「這很奇怪，民進黨不禮讓我，難道禮讓丁守中？不理解他們的戰略邏輯」！

但民進黨若真的自提人選，柯則再度以「無招勝有招，每天做好自己的事情啊」回應。

媒體詢問是否覺得自己勝選的贏面較大？柯文哲說，不管贏面大小，都是苦戰，老實說連任不該這麼辛苦。

柯文哲表示，自己也想過，可以用比較輕鬆的方式複製上次成功的選戰，一場選舉可以為台灣帶來新的文化，像是自己的市政運作方式，人家說破壞現有政治生態，因為過去有一套政商生態，柯文哲來什麼都跟人家不一樣。

柯文哲對於昨天議會提到政黨政治，「指出如果民進黨提名你就辭職，好像『非我族類，其心必異』，但問題不是人家意見跟你不一樣，他就是反對你，是你的敵人，就要把人家毀滅，想法不一樣，就說是不同心，這樣國家不是變成一言堂，這個國家怪怪」。

(中時 )

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