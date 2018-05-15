醜聞滿天飛 美媒爆：梅根父親將不出席女兒婚禮

英國哈利王子（圖左）與準王妃梅根馬克爾（圖右）。（圖/英國王室臉書）

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中時電子報

據美國TMZ網站報導，先前才宣布將前往溫莎堡（Windsor Castle），親自牽著女兒梅根（Meghan Markle）完成婚禮的父親湯馬斯馬克爾（Thomas Markle），竟傳出因為將女兒照片賣給狗仔隊的醜聞曝光，湯馬斯感到羞愧而決定不出席婚禮。這也讓本是英王室一大喜事的哈利（Prince Harry）梅根大婚，卻在倒數一週內接連爆出諸多窘事和醜態，更造成小倆口臉上無光。

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肯辛頓宮（Kensington Palace）發言人稍早表示，「婚禮前的數日，對梅根小姐來說是人生極為重要的時刻，她與哈利王子希望外界，能給予她父親更多理解與尊重。」

曾是好萊塢明星的梅根，即將與哈利王子於本月19日，在溫莎城堡完成終身大事，屆時將湧入大批由內至外的觀禮人潮。而女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、菲利普親王（Prince Philip）、查爾斯王儲（Prince Charles）都將出席，劍橋公爵威廉（Prince William, Duke of Cambridge）將擔任伴郎、兩名可愛的小網紅喬治（Prince George）和夏綠蒂（Princess Charlotte）則擔任花童，而凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）等多位王室成員也都將出席觀禮。

除了家中醜事滿天飛外，現在就連王室成員都跑來「發難」，聖安德魯斯伯爵之女、現列王位繼承權33順位的亞美莉亞·溫莎女勳爵（Lady Amelia Windsor），這位曾被媒體封為「最美王室成員」的名模，似乎並不在婚禮賓客邀請名單之內，再次引發英國媒體的追逐，也讓哈利梅根的婚禮又一次失焦。

(中時電子報)

文章來源：Meghan Markle’s dad will not attend the Royal Wedding

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