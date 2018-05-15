蔡英文拚改革卻讓年輕人民調落的最明顯？網友點出關鍵

總統蔡英文。（圖／本報資料照片，彭媁琳攝）

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中時電子報

總統蔡英文稱未來在年輕人手上，為年輕人打好基礎，是每個政府執政重點。但上任快2年，年輕選民的民調落的最明顯。PTT網友提問「蔡英文說自己重改革卻沒有青年支持？」S網友認為「也不看看他們這兩年幹了什麼」，看看轉型正義、年改、勞基法、拚經濟...，要得到青壯年支持，請問哪一項啊？

PTT網友表示蔡英文一直說自己低民調、低滿意度，都是因為這執政前兩年，努力推動改革的結果，照理說青壯年應該是最支持改革的世代，而那些被年金改革的既得利益退休者，應該才是最痛恨蔡英文政府，結果民調作出來，痛恨蔡英文政府執政的反而是青壯年為主，不是那些被砍退休金的老人，這件事情真的蠻奇怪的。還是說其實蔡英文這兩年推動改革 都是在改革青壯年 把青壯年的利益拿走？

一位S網友回應，也不看看他們這兩年幹了什麼，說是轉型正義改革，大家都很清楚幹的就是抄kmt(國民黨)家產，dpp(民進黨)以後比較好選，dpp在自爽而已，改革爽自己的改革。

而年金改革改的跟X一樣，就只是不要破產在自己任內，只討好老年人，超渣的改法，對45歲以下的人來說，這改法就還是繳多領少等破產，等到要領了差不多再破產一次，準備年金改改，繳更更多、領更更少，不如不要改，大家破產清算一切重來。

至於勞基法的改革，現在被幹的最多的就勞基法，還用提嗎？還有改革電業法財團準備爽到爆炸，好像也是繼續在推。而馬扁說拚經濟拚了16年，拚到政府快破產，結果拚的跟X一樣，人生能有幾個16年。

結果蔡英文又在大灑幣，還灑到一堆沒感覺的地方，已經不期待政府拼經濟了，政府的負債不要爆炸就好。S網友直問「要說改革得到青壯年支持？哪一項啊？」。

(中時電子報)

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