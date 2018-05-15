快抓狂！梅根懇求老爸出席婚禮 哈利王子自責

2018年05月15日 10:21 中時電子報 楊幼蘭

美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle）備受矚目的英國王室婚禮已進入倒數計時階段，可是就在這時，卻傳出父親湯瑪斯（Thomas W. Markle）和狗仔合作賣照醜聞，引發各界譁然。

據《每日郵報》（DailyMail）14日報導，73歲的湯瑪斯深覺自責，為了避免再讓梅根和英國王室難堪，傳出已決定不出席女兒婚禮，但心煩意亂，幾乎快抓狂的梅根卻仍不放棄，懇求父親出席婚禮，帶著她走紅毯，完成終身大事。

一位梅根與哈利王子的共同朋友說，梅根支持父親，懇請大家諒解。

這位朋友說，36歲的梅根不想要這樣，顯然她期望父親出席，都已經到了這個時候，她無法再想像父親不在場的狀況。

她和哈利王子懇求大家，給父親一些空間。他們已經這麼說了好幾個星期，並試圖給他援助和支持。顯然湯瑪斯壓力很大，他們很擔心他。

「他自尊心很強，想做個父親，而不是受人照顧，但這很難，」這位朋友說，「小倆口正竭盡全力幫助他。」

湯瑪斯說，他和狗仔拍照動機並不是為了錢，如果有機會，他寧可重拍這些照片，重塑形象。

而33歲的準新郎哈利則極為震驚，並自責不已。他自認為，問題是他造成的，似乎任何出現在他生命中的人，都必須付出這類代價。

「他想要保護她，而這真的令他很難忍受。」

(中時電子報)