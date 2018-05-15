影》好神！光芒游擊手神奇閃觸殺跑回致勝分

2018年05月15日 10:32 中時電子報 蔡銘仁

.@RaysBaseball SS Adeiny Hechavarria runs through the third base coach's sign and is safe at home plate! #RaysUp Make sure to catch all of the action on FOX Sports Sun. pic.twitter.com/CSLyh4Q2fJ — FOX Sports Florida (@FOXSportsFL) 2018年5月15日

跑者要衝回本壘時，閃過觸殺的方式有千千百百種，光芒游擊手黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)今(15日)對戰皇家，就上演一次不可思議的閃躲神技，挽救鐵定出局的態勢，成功跑回致勝分，助光芒2比1贏球。

此役兩隊前5局打完，戰成1比1平手；接著6上，黑契瓦瑞亞率先敲出二壘打，1出局後，達菲(Matt Duffy)敲出右外野安打，黑契瓦瑞亞頭也不回，不顧三壘指導員比出阻擋的指示，直闖本壘。皇家捕手S.裴瑞茲(Salvador Perez)接到回傳球時，黑契瓦瑞亞還離本壘相當遠。

神奇的是，裴瑞茲等到黑契瓦瑞亞送上門，伸手觸殺他，黑契瓦瑞亞竟突然一個閃身，閃過了觸殺；裴瑞茲自然沒放過他，看黑契瓦瑞亞側滑後趴在地上，再一次出手觸殺，但又再次被閃過。最後黑契瓦瑞亞靈機一動，用左手觸壘，裁判隨即比出安全回壘的手勢。

說起神乎其技的閃觸殺，鈴木一朗可說是箇中好手。畫面回到2012年季後賽首輪、洋基與金鶯交手一役，當時在洋基的一朗，在1上秀了1次回壘神技，連2次閃過觸殺，替洋基攻得第1分；因一朗這次跑壘失分的「苦主」，是來自我國的左投陳偉殷。

這次本壘攻防戰，皇家並沒有提出挑戰，讓光芒幸運賺到1分；然而，皇家該局後也沒能突破光芒投手群封鎖，使得黑契瓦瑞亞跑回的這1分，成為光芒的致勝分。專欄作家布朗(Larry Brown)直言，「這次的攻防，可能會成為裴瑞茲今晚的夢魘了。」

(中時電子報)