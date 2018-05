螺絲徹底鬆了！外交部連友邦總理名字也寫錯

2018年05月15日 10:35 中時 陳建瑜

外交部去年因第二代護照內頁誤植引起軒然大波,遭致外界批評。但近期外交部公布的新聞稿不僅有內文翻譯錯誤、歐洲經貿辦事處英文名稱寫錯,甚至連近日訪問台灣友邦吐瓦魯總理的英文名字也拼錯,外交部內部控管螺絲依舊鬆懈。

友邦吐瓦魯總理索本嘉11日訪問台灣,今將與蔡英文總統見面,然外交部11日所公布的新聞稿中,竟然將索本嘉英文名字中「Enele」錯誤拼成「Elene」,公布在外交部官網至少2小時後,直到媒體向外交部反映後才緊急更正外交部官網上的新聞稿,卻也未重新寄發媒體更正版本的新聞稿。

外交部與歐洲經貿辦事處9日舉行「台歐盟關係三十年回顧與前瞻論壇」,外交部事後發布的新聞稿中,將歐洲經貿辦事處英文正式名稱「European Economic and Trade Office」錯誤寫成「European Economic and Cultural Office」,「Trade」(貿易)寫成「Cultural」(文化),同樣情況該新聞稿放置外交部官網後,至少2小時後,經媒體提醒外交部才緊急更正。

另外,多明尼加與我1日斷交,由外交部長吳釗燮親自宣布的中文新聞稿中提及,「自2016年底起(多國)兩度與中國進行建交談判,期間雙方互動密切,被我列為邦交不穩的國家,並予以密切掌握。」然而,英文版新聞稿卻寫「Since 2016, President Medina has made two trips to China for talks on establishing diplomatic ties.」,描述多國總統梅迪納2016起兩度前往中國談判外交關係,與中文版敘述語意不同,且至今仍掛在外交部官網上。

一般而言,外交部新聞稿是經層層關卡審核,經公眾會、外交部各地域司,最後到部長或次長手中核准才會正式對外公布。雖然近期外交部在對外新聞回應上速度較以往進步,但正確度卻降低,甚至還出現將友邦總理名稱錯拼的嚴重錯誤卻未發現,外交部內控管已出現嚴重瑕疵。

(中時 )