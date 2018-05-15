成醫醫療團傳承肯亞醫師 動靜脈瘻管手術技術

2018年05月15日 10:37 中時 洪榮志

成大醫院在肯亞的醫療衛生計畫已經邁入第11年，今年應肯亞歷史最悠久、規模最大的肯亞塔國立醫院要求，特別派遣醫療團隊前往為洗腎病患進行動靜脈瘻管的示範手術。

成醫國際醫療中心主任許以霖表示，肯亞針對洗腎病患已經開始提供保險給付，但全國卻少於15名位外科醫師可以執行動靜脈瘻管手術，加上普遍都使用舊式的雙腔導管手術，除容易造成感染外，也間接影響病患的生活品質。也因此，此次工作坊是台灣與肯亞醫療團隊共同合作執行手術的首例，成醫也將傳承動靜脈瘻管手術的技術給肯亞，希望有助於提高肯亞洗腎病人的醫療品質。

成醫指出，該院從2016年起，每年提供肯亞醫護人員到院內學習洗腎照護知識及相關技術，並以種子教官方式持續推廣。今年應肯亞塔國立醫院的要求，於14至16日在肯亞辦理為期3天的工作坊，主要目的是為培訓當地醫師能夠執行動靜脈瘻管手術。培訓由成醫外科部心臟血管外科醫師林鼎圍先進行半天的學理課程及手術模擬訓練後，再實際進入開刀房進行示範手術。

成醫說，首位接受手術的肯亞病患是42歲女性，因反覆感染問題，導致生活品質大受影響，無法工作，也無法照顧才7歲大的雙胞胎小孩。經林鼎圍評估狀況並不適合進行自體血管手術，改以植入人工血管方式後，手術順利完成，預估除可降低感染率，對病患未來的生活品質也大有助益。

成醫表示，未來該院也將提供肯亞醫師來台接受臨床訓練機會，並研擬派駐外科醫師長期駐點在肯亞，並成立訓練中心協助培訓醫師，希望透過雙向交流，為肯亞洗腎病患提供更優質的醫療照護，提升生活品質。

(中時 )