花博「虎爸農莊」共榮作物栽培法倡導自然和諧精神

魚腥草會散發濃重氣味，避免蟲類接近植物；此種栽培方式確實做到土壤培育、維護地力，並避免環境惡化。（陳世宗翻攝）

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2018台中世界花卉博覽會，正緊鑼密鼓籌備中！外埔園區打造一座兼具農業生產、農業生活及農業生態「三生」的「虎爸農莊」，聚集自然綠意與農業生命力；採用天然「共榮作物栽培法」，利用混合種植忌避植物的有機栽培模式，不用農藥與化學肥料，展現花博主題GNP和諧發展的精神。

農業局指出，花博將於11月3日開幕，配合「花現 GNP」主題，外埔園區設計以3R(減量 Reduce、再利用 Reuse、回收 Recycle)及3G (綠建築 Green Building、綠能源 Green Energy、綠色運輸 Green Transportation)理念為出發點，打造一座兼具農業生產、農業生活及農業生態的「虎爸農莊」。

農業局長王俊雄說，「虎爸農莊」聚集自然綠意與農業生命力，採用天然共榮作物栽培法，把合宜的共榮作物種在一起，可用來提高土壤中有效養分，或者達到天然病蟲害防治的效果，讓作物無需依賴化學肥料或農藥，仍可以達到促進生長、減輕病蟲害的目的。

王俊雄指出，例如萬壽菊可釋放一種線蟲的忌避物質，使線蟲無法靠近茄科作物；魚腥草會散發濃重氣味，避免蟲類接近植物，以此種栽培方式確實做到土壤培育、維護地力並避免環境的惡化。

農業局強調，「共榮作物」栽培法是先民的智慧，更是大自然的珍寶，外埔園區展示共榮作物栽培法，讓民眾認識有機栽培方式與種類，了解忌避植物相互應用與合作的趣味。

(中時 )

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