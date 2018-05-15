砸606億 英國擬打造最後一艘機敏級核子潛艇

英國現役核子潛艇伏擊號。（圖/英國國防部）

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中時電子報

據英國金融時報（Financial Times）報導，英國國防部近日砸下15億英鎊（約606億台幣）的經費、向英國航太（BAE Systems）公司訂購第7艘、也是機敏級核子潛艇（Astute-class）最後一艘的訂單，讓這個英國海軍（Royal Navy）現役最大、最強壯的潛艇艦隊更加強大。

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國防大臣威廉森（Gavin Williamson）同時宣布，英國也將投入約9億英鎊（約364億台幣）的資金，加速發展新一代、可裝載三叉戟二型飛彈（UGM-133 Trident II）無畏級核子潛艇（Dreadnought class）計畫，該計畫將打造4艘新潛艇，作為取代現役先鋒級核子潛艇（Vanguard-class）的選擇，一號艦最快將於2028年落成。

英國海軍新一代無畏級核子潛艇的工程現場。（圖/英國皇家海軍）

英國海軍在經歷上世紀大裁軍後，近年隨著兩艘新航母伊莉莎白號（HMS Queen Elizabeth）與威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）陸續問世後，也一步步地重新展開軍備更新和強化的動作。由於現役4艘擁有核武攻擊力的先鋒級潛艇多為上世紀80、90年代的產物，2016年宣布新一代的核子潛艇計畫，並以退役的無畏號（HMS Dreadnought）命名，作為新一代核子潛艇的名稱。

從英國海軍公開資料顯示，此一新訂購的機敏級核子潛艇，將取名為「埃阿斯號」（HMS Ajax），最快在2024年能完工。但同級的潛艇中，仍有兩艘安森號（HMS Anson）和阿伽門農號（HMS Agamemnon）正在興建中。機敏級核子潛艇排水量約為7,000公噸，可搭載約100名官兵、最高時速可達56公里；擁有6具21英寸魚雷發射管，可裝載劍魚（Spearfish）重型魚雷及戰斧巡弋飛彈，也是英國海軍最安靜的潛艇，水下隱匿功能極佳。

(中時電子報)

文章來源：£2.5bn investment in UK nuclear submarines

文章來源：Royal Navy’s final Astute-class submarine gets go-ahead

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