NBA》還恨著綠衫軍？雷艾倫讚詹姆斯是好隊友

名人堂球星雷艾倫(左)與騎士隊詹姆斯。(美聯社)

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中時電子報

騎士正在和塞爾提克打東區決賽，名人堂球星「雷槍」艾倫(Ray Allen)曾在塞爾提克奪冠，也曾與詹姆斯(LeBron James)在熱火一同奪冠。現在兩軍開戰，艾倫選擇在這個時候站出來挺詹姆斯。

2008年摘冠的塞隊4巨頭，賈奈特(Kevin Garnett)、皮爾斯(Paul Pierce)、隆多(Rajon Rondo)、艾倫，就只有艾倫跟他們處得最差。艾倫還在他出版的新書中暗示讀者，他們這些人是多麼的討厭。

艾倫初到塞隊時，他在比賽前於自己的置物櫃前做運球練習，這是他進NBA以來的習慣，但賈奈特叫嚷著：「以後不許你這麼做。」有一次兩人上餐館吃飯，艾倫飯後要結帳，賈奈特故意在女服務生面前說：「妳把帳單給我吧，我給小費比他(艾倫)大方多了。」

賈奈特不喜歡艾倫，後來艾倫轉到熱火，賈奈特卻認為他是叛徒。不過在艾倫看來，這些人裡面賈奈特已經是最好的一個人了。「如果要我挑其中一人做隊友，我肯定會選賈奈特。」

隆多更是個顧人怨的傢伙，這在聯盟已不是祕密，書中提到塞隊奪冠隔年就打算把隆多賣到太陽，還要包裹著艾倫一起賣，但是被艾倫阻止。後來他們又想把隆多賣到紐奧良黃蜂(現在的鵜鶘)以交換保羅。

第2次的交易被總教練瑞弗斯(Doc Rivers, 現任快艇教頭)阻止。因為黃蜂教頭蒙提威廉斯是瑞弗斯的愛徒，瑞弗斯秉持著「已所不欲，勿施於人」的胸懷，不忍心把討人厭的隆多送去讓蒙提威廉斯受苦。

隆多曾在休息室對所有人說：「你們這些沒用的傢伙，總冠軍都是靠我一個人。」這話連賈奈特聽了都生氣。隆多還指著艾倫的鼻子說：「我今年夏天就要把你踢出球隊。」

後來塞隊把艾倫提出的續約條件砍半，「你要我領更少的薪水和隆多一起打球？」艾倫一氣之下以更低的薪資轉投熱火，並且奪下總冠軍。

至於艾倫對詹姆斯的評價：「他今年季後賽的表現沒什麼特別的，因為他這一生都是這麼強。大家只看到他的關鍵投籃，但他最優秀的是團隊精神，他是非常棒的隊友，永遠會挺身而出。」

(中時電子報)

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