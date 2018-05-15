拔管後GG！賴內閣紅人跌下「神壇」最豬隊友是他

拔管後GG！賴內閣紅人跌下「神壇」最豬隊友是他。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導
教育部長吳茂昆被網友票選為賴內閣豬隊友第一名。（資料照）

行政院長賴清德去年9月風光上任，但因閣員愛講「幹話」，讓網友森77，尤其台大校長遴選案鬧得沸沸揚揚，幾乎讓賴內閣的紅人們跌下「神壇」，網友票選賴內閣豬隊友排行，結果前三名官員都因為知名的失言事件上榜。

根據網路溫度計報導，最不討網友喜歡的閣員前三名分別是：

No.1 吳茂昆

宣布駁回台大校長遴選案被罵翻，也讓他網路負面聲量爆衝，累積超多負評，奪下最不討網友喜歡的閣員冠軍。吳茂昆被爆出過去有溢領獎助金、濫用校長職權、以東華大學的研究專利在美國設公司等爭議，結果他卻說「我這輩子最自傲的就是，我是個沒做過錯事的人。」被網友封為「史上最狂幹話王」。

No.2 徐國勇

身為行政院發言人，但話說得越多，「幹話」也越多。勞基法鬆綁7休1，徐國勇為了聲援政策，竟說出「如果勞工希望到歐美旅遊，難道不需要積假嗎？」之後徐國勇又替賴清德「乾淨的煤」護航，聲稱「真的有乾淨煤！建議大家google一下。」讓他再度被譙爆，負評榜高居第二。

No.3 李應元

民進黨立委林靜儀日前建議「晚上10點強制限電，大家都熄燈早點睡覺！」結果環保署長李應元竟然回答「我同意！」事後被問到是否做得到，李應元還說「我現在都十點睡覺。」此話一出讓他立刻被網友噓爆「勞工10點還沒下班咧，官員過太爽」、「那你睡覺有開冷氣嗎？」讓李應元拿下負評榜第三名。

這項調查由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月12日至2018年05月12日，觀測包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對『賴清德內閣』相關文本進行分析。

(中時電子報)

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