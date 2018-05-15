晚安球迷》王建民的後勁 活出不一樣的自己

2018年05月15日 10:54 中時電子報 龔邦華

走進紀錄片世界首映的會場 ，看到有關自己電影的海報 ，王建民感覺有些奇怪。那是一種不太真實的感覺。

其實對很多熟悉他的朋友或記者們來說，現在的王建民也有點「陌生」。

王建民（左）在紀錄片首映後，接受中視駐紐約特派龔邦華專訪。（林茲慧攝）

首映後的記者會上，面對媒體問他 會不會後悔，有沒有遺憾，重來一次還會那麼使出全力去跑壘嗎的這些問題，他完全沒有猶疑。他說了一句讓全場感動的話，「如果沒有受傷，不會有一個這麼好的故事給大家。」聽他這麼說，我知道王建民真的看開了。

後來在做專訪時，我問他是在哪個時間點，決定不再回顧過去，然後真正放下的？我沒有想到他的回答是「拍這部紀錄片的時候」。

「拍片的時候，我還在拚復出，也不知道結果會怎麼樣。但是他們一直拍、一直記錄。那時我就想，我一定要創造出一個不一樣的我，不要一直回想過去的事。」王建民說。

王建民和執導「後勁：王建民的故事」的加拿大籍台裔導演陳惟揚，應舊金山第36屆美亞國際電影節（CAAMFest）邀請，出席電影首映，並接受訪問。中央社記者張克怡舊金山攝 107年5月14日

也就是說，面對不確定的未來，拍紀錄片帶給王建民一個機會，讓他把自己從自己的情境中抽離，學習用新的角度去看事情。藉由紀錄片描述人生中許多重要的轉折以及許多人與對他的期許，他終於可以開始用不同觀點來看事物。

一件事本來就有許多面相，他可以只選擇看一個面，那就是要是沒有去跑那個壘的話，但是他可以選擇看另一面，就是要是沒有那個致命傷，怎麼會有機會這樣努力地去證明自己，去挑戰那個不可能中的可能？畢竟王建民受的傷是在大聯盟中沒有投手受過的傷，他的復出用「奇蹟」形容一點都不為過。

剛開始激勵他要重回大聯盟的是外界的看法，就是他受了那種傷（肩膀打入13個鉚釘）不可能回得來。他要證明給那些人看 ，但是在真正做到的時候，他了解到，人生最終是面對自己。在證明了自己真的可以做到之後，不再有遺憾。

王建民迷上攝影，就連跟兒子遊戲時，手中仍拿著單眼相機。（WYC影視提供）

王建民現在喜歡用相機來記錄生活。（林茲慧攝）

或許這說明了現在王建民為什麼迷上攝影。他一拿起相機到處取景，捨不得放下。因為照相就是表現出一個人觀看事物的角度。王建民的作品展示出他冷靜的觀察以及內心的敏感，以及對於美的追求。

王建民其實是一個豐富的人，但是以前他只關心一件事，那就是投球。現在的他關心很多事，其中一件事，就是如何把寶貴的經驗傳承給下一代。

在王建民的紀錄片中有好幾位「爸爸」，他們都把他看成自己的小孩，說到王建民的種種，有的會忍不住紅了眼眶。王建民說他從高中之後就沒有再哭過，但是我問他能不能想像未來有一天，他會為了一個苦心培養的球員而感動到那種程度？

他毫不猶豫的說：「會呀 ！我想我會。」

這是我以前不認識的他。以前不能想像的事，現在都有可能 。

王建民人生最大的後勁，不是那顆刁鑽會跑的沉球。而是他下定決心，要活出一個不一樣的自己。

(中時電子報)

紀錄片導演陳惟揚、王建民、妻子吳嘉姈、經紀人張嘉元，大兒子王鵬硯（前排中），出席紀錄片首映。中央社記者曹宇帆洛杉磯攝 107年5月10日