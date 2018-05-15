濟南名士多！看《漱玉詞全璧》讀李清照

2018年05月15日 11:04 中時電子報 鮑曄威

一方水土養一方人，濟南不僅有“家家泉水，戶戶垂楊”的風景，更孕育出不少美人與英雄豪傑。1084年，李清照誕生于北宋齊州章丘（今山東省濟南市章丘市）明水鎮。父親李格非進士出身，官至禮部員外郎，也是當時極有名氣的作家，深受當時文壇宗匠蘇軾所賞識，長以文章相往來。母親王氏系出名門，高祖王景園、曾祖王贊都榮登進士，祖父王準受封為漢國公，外祖父王瑾在宋神宗熙寧時為中書省平章事，元豐時為尚書左僕射，都是執掌國家樞要的丞相，受封為歧國公，善文學。

1101年李清照18歲，與長她三歲的趙明誠結婚。趙是金石家，夫妻二人前期生活安定優裕，詞作多寫閨閣之怨或是對出行丈夫的思念。1107年移居青州。1127年金兵攻陷青州，李清照與丈夫南渡江寧。建炎二年(1128年)春，始抵江寧府。

一個女人，尤其是一個喪偶再嫁又離異的宋代女人，能在歷史的洪流裡，得到無數的讚賞，同為宋代人的朱熹說：「本朝婦人能文者，惟魏夫人及李易安二人而已。」

因為本身命運的跌宕起伏，讓她在作品上呈現出不同的風貌。但也因為這樣，歷代的諸家對她的作品，也有各種不同的看法。劉瑜老師跟徐洪佩老師用盡心力，不僅對宋元明清民國歷代文獻對李清照詞的記錄與評述加以整理，對於許多現存只有孤本的記錄，親自赴國家圖書館、上海圖書館、復旦大學圖書館等地，親自加以摘抄紀錄，綜合匯集了各家記錄和評論，對有爭議的作品注明出處，方便讀者鑒別。

或許我可以這樣說，劉瑜老師的《漱玉詞全璧》，完整且周全的收羅了現今我們手上能得到最完整的李清照作品，此後再無李清照全集。千年之後，李清照得此知己，當含笑於九泉。也希望每個讀者，能憑借著劉老師的辛勞血汗，輕鬆地成為李清照下一個知心人。

(中時電子報)