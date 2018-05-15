濟南名士多！看《漱玉詞全璧》讀李清照

《漱玉詞全璧》作者 劉瑜。（旺旺中時文化傳媒提供）

友善列印
中時電子報
鮑曄威

一方水土養一方人，濟南不僅有“家家泉水，戶戶垂楊”的風景，更孕育出不少美人與英雄豪傑。1084年，李清照誕生于北宋齊州章丘（今山東省濟南市章丘市）明水鎮。父親李格非進士出身，官至禮部員外郎，也是當時極有名氣的作家，深受當時文壇宗匠蘇軾所賞識，長以文章相往來。母親王氏系出名門，高祖王景園、曾祖王贊都榮登進士，祖父王準受封為漢國公，外祖父王瑾在宋神宗熙寧時為中書省平章事，元豐時為尚書左僕射，都是執掌國家樞要的丞相，受封為歧國公，善文學。

1101年李清照18歲，與長她三歲的趙明誠結婚。趙是金石家，夫妻二人前期生活安定優裕，詞作多寫閨閣之怨或是對出行丈夫的思念。1107年移居青州。1127年金兵攻陷青州，李清照與丈夫南渡江寧。建炎二年(1128年)春，始抵江寧府。

一個女人，尤其是一個喪偶再嫁又離異的宋代女人，能在歷史的洪流裡，得到無數的讚賞，同為宋代人的朱熹說：「本朝婦人能文者，惟魏夫人及李易安二人而已。」

因為本身命運的跌宕起伏，讓她在作品上呈現出不同的風貌。但也因為這樣，歷代的諸家對她的作品，也有各種不同的看法。劉瑜老師跟徐洪佩老師用盡心力，不僅對宋元明清民國歷代文獻對李清照詞的記錄與評述加以整理，對於許多現存只有孤本的記錄，親自赴國家圖書館、上海圖書館、復旦大學圖書館等地，親自加以摘抄紀錄，綜合匯集了各家記錄和評論，對有爭議的作品注明出處，方便讀者鑒別。

或許我可以這樣說，劉瑜老師的《漱玉詞全璧》，完整且周全的收羅了現今我們手上能得到最完整的李清照作品，此後再無李清照全集。千年之後，李清照得此知己，當含笑於九泉。也希望每個讀者，能憑借著劉老師的辛勞血汗，輕鬆地成為李清照下一個知心人。

(中時電子報)

劉瑜、徐洪佩著《漱玉詞全璧》上下冊。（旺旺中時文化傳媒提供）

古典與時尚競艷 兩岸旗袍福岡會… 被批T恤少印台灣 GAP道歉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。