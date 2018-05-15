虎尾鎮長參選人林新丁有賄選紀錄 民進黨員要求換掉

2018年05月15日 11:20 中時 許素惠

雲林縣民進黨基層黨員連署，針對雲林縣虎尾鎮長選舉，要求雲林縣黨部不要提有賄選紀錄的人。（許素惠攝）

雲林縣一群民進黨基層黨員15日上午一起發出「忠誠心聲」，要求雲林縣黨部不要提名前雲林縣議員林新丁選虎尾鎮長，因為林曾因親友為其賄選而被判當選無效。黨部和林自己都說參選資格無問題，林並強調有信心讓虎尾鎮繼續綠色執政。

雲林社社長黃清財、雲林縣黨部執委蔡春常、前虎尾鎮代會主席張榮麗、現任代表李素娥等關心年底虎尾鎮長選舉的黨員，齊呼「民進黨加油！」連署要求縣黨部對於黨內提名人選應秉持廉政條例精神來產出。

蔡春常指出，林新丁參選資格雖沒問題，但是形象受爭議，他身為雲林縣黨部主委，會嚴格把關，絕不讓黨部提名不適當的人選。

資深黨員鄭朝正強調，不買票是該黨一直堅持的，清廉是該黨獲得人民信賴而繼續執政的核心價值，如果提一個因賄選而被判當選無效的人，豈非自己打臉，一定要和賄選畫清界限，不要造成年底大選其他參選同志的困擾。

終身黨員林錫珍表示，他最看不起賄選的人，因為賄選是貪汙的開始，縣黨部決策應當機立斷，以大局為重，千萬不能提有賄選紀錄的人，當事人應主動退出。

黨員陳向陽說，該黨應以最高的標準提名參選人，若有瑕疵最好不要，參選一定要聽基層心聲，才能符合民意，希望黨提名一個好人選。

雲林縣黨部主委廖丁賜說明，虎尾鎮開放登記時只有林新丁1人，經執委會審查林的參選資格也都符合，而在個人消極資格查證也未違反該黨排黑條款的提名辦法，不能剝削林身為黨員的參選資格，在選務流程完成後，未違反黨章規定下，會依規提名林為虎尾鎮長參選人。

林新丁表示，他勤跑耕耘基層，當選呼聲漸高，現任新北市該黨議員黃俊哲與他同屆當選議員被判當選無效，隔屆獲黨提名參選當選現任議員，所以他參選資格沒問題，他依法完成黨內登記，也有信心可保住虎尾鎮繼續綠色執政，並信誓清廉、勤政、愛鄉土的黨價值。

(中時 )