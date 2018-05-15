虎尾鎮長參選人林新丁有賄選紀錄 民進黨員要求換掉

雲林縣民進黨基層黨員齊呼「民進黨加油！」藉以呼籲雲林縣黨部針對虎尾鎮長選舉要提名適當的人。（許素惠攝）

友善列印
中時
雲林縣民進黨基層黨員連署，針對雲林縣虎尾鎮長選舉，要求雲林縣黨部不要提有賄選紀錄的人。（許素惠攝）

雲林縣一群民進黨基層黨員15日上午一起發出「忠誠心聲」，要求雲林縣黨部不要提名前雲林縣議員林新丁選虎尾鎮長，因為林曾因親友為其賄選而被判當選無效。黨部和林自己都說參選資格無問題，林並強調有信心讓虎尾鎮繼續綠色執政。

雲林社社長黃清財、雲林縣黨部執委蔡春常、前虎尾鎮代會主席張榮麗、現任代表李素娥等關心年底虎尾鎮長選舉的黨員，齊呼「民進黨加油！」連署要求縣黨部對於黨內提名人選應秉持廉政條例精神來產出。

蔡春常指出，林新丁參選資格雖沒問題，但是形象受爭議，他身為雲林縣黨部主委，會嚴格把關，絕不讓黨部提名不適當的人選。

資深黨員鄭朝正強調，不買票是該黨一直堅持的，清廉是該黨獲得人民信賴而繼續執政的核心價值，如果提一個因賄選而被判當選無效的人，豈非自己打臉，一定要和賄選畫清界限，不要造成年底大選其他參選同志的困擾。

終身黨員林錫珍表示，他最看不起賄選的人，因為賄選是貪汙的開始，縣黨部決策應當機立斷，以大局為重，千萬不能提有賄選紀錄的人，當事人應主動退出。

黨員陳向陽說，該黨應以最高的標準提名參選人，若有瑕疵最好不要，參選一定要聽基層心聲，才能符合民意，希望黨提名一個好人選。

雲林縣黨部主委廖丁賜說明，虎尾鎮開放登記時只有林新丁1人，經執委會審查林的參選資格也都符合，而在個人消極資格查證也未違反該黨排黑條款的提名辦法，不能剝削林身為黨員的參選資格，在選務流程完成後，未違反黨章規定下，會依規提名林為虎尾鎮長參選人。

林新丁表示，他勤跑耕耘基層，當選呼聲漸高，現任新北市該黨議員黃俊哲與他同屆當選議員被判當選無效，隔屆獲黨提名參選當選現任議員，所以他參選資格沒問題，他依法完成黨內登記，也有信心可保住虎尾鎮繼續綠色執政，並信誓清廉、勤政、愛鄉土的黨價值。

(中時 )

大逆轉！馬英九判刑四個月　羅智… 馬英九判刑四個月 洛杉基：法院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。