都是哈瑪斯的錯！遷使館釀加薩4年來最血腥 白宮稱以色列有權自衛

2018年05月15日 11:06 中時電子報 蔡萱

巴勒斯坦抗議民眾遭丟擲催淚瓦斯。(圖/美聯社)

美國第一千金伊凡卡偕夫出席耶路撒冷使館啟用儀式。(圖/路透)

美國駐以色列使館在13日正式啟用，然而相較於美國總統川普千金伊凡卡和其夫庫許納亮眼現身，聚集在以色列邊界及加薩走廊的巴勒斯坦抗議民眾，卻是迎接了4年來最血腥的一天。以色列軍方在加薩走廊射死抗議民眾多達58人，也造成2700多人受傷。對此白宮則在第一時間譴責巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯，並稱以色列有權自我防衛，拒絕呼籲以色列克制。

白宮副發言人夏哈（Raj Shah）13日為加薩走廊巴基斯坦民眾以及以色列軍方發生血腥衝突譴責恐怖組織哈瑪斯，他稱這此衝突是由哈瑪斯領導的「恐怖、不幸的宣傳運動」，哈瑪斯完全要為此負責，「哈瑪斯有意且憤世嫉俗的挑起這場衝突」。除此之外他也重申了白宮與川普對此事的立場，「以色列有權自我防衛」。

同時白宮也拒絕加入英國、法國等國際的行列，一起呼籲以色列要對此克制對抗議的回應。

一名巴勒斯坦長者在抗議中遭到以色列軍方射傷。(圖/美聯社)

巴勒斯坦民眾遭以色列軍方丟擲催淚瓦斯。(圖/美聯社)

這場以巴衝突造成許多抗議民眾中槍身亡。(圖/美聯社)

這次巴勒斯坦民眾為抗議美國使館遷至充滿爭議的耶路撒冷，在加薩走廊進行示威，但與以色列軍方演變成一場流血衝突，以色列出動槍枝、催淚瓦斯等武器，造成至少58人喪命、2700人受傷，這也是自2014年加薩衝突以來，巴勒斯坦民眾迎接最血腥的一天。

以色列軍方對此表示是回應以色列邊界的暴力事件，以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu），也說以色列的行為是為了自我防衛被哈瑪斯統治區域的衝突。

現在任職白宮的伊凡卡和庫許納出席耶路撒冷大使館啟用儀式。(圖/路透)

對此以色列也出動了戰機空襲哈瑪斯位於加薩走廊北部，一處隸屬哈瑪斯恐怖組織軍事訓練設施中的5個恐怖份子目標，來回應哈瑪斯在以色列安全圍籬挑起這起衝突的「惡行」。

相較於加薩走廊的慘烈情況，以色列政治人物和美國賓客盛裝出席啟用儀式，美國在以色列的使館過去數十年都在以色列第2大城特拉維夫，也是國際普遍承認以色列的首都，因為巴勒斯坦將東耶路撒冷列為首都，而川普這次強硬遷館決定顛覆了美國長期以來對耶路撒冷的政策。

以色列如今認為整個耶路撒冷都是「不可分割的首都」，包括其在1967年中東戰爭併吞的東耶路撒冷，然而此舉是不被國際所承認。

為此大部分的國家都認為耶路撒冷是猶太教、基督教以及伊斯蘭教的聖城，應該等和平方案有定論後，再將使館遷至耶路撒冷，現在就斷然移動使館也是為和平方案先選邊站。

(中時電子報)