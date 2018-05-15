中華電信499申辦員工超時 中市府開罰百萬

中華電信499促銷方案，申辦員工超時工作有的長達15小時，中市勞工局開罰102萬元。（ 盧金足攝）

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台中市府針對中華電信499促銷方案造成勞工超時工作，影響勞工人數甚廣，違反勞動基準法情節重大，嚴重損及勞工權益。（盧金足翻攝）

中華電信推499促銷方案，導致門市營業時間延長、勞工超時工作，引發過勞疑慮。台中市府11日起陸續接獲10多起員工申訴案件，員工抱怨工作最長達十五個小時，有的工作到凌晨三點，勞工局前往中華電信及子公司宏華國際勞動檢查，並請2家公司工會會同，檢查結果認定中華電信與宏華國際讓勞工超時工作，違反勞基法影響勞工權益重大，依法裁處102萬元，並要求業者立即改善。

勞工局長黃荷婷表示，勞動檢查發現中華電信服務中心及門市櫃台勞工，大部分皆受僱於子公司宏華國際，檢查結果認定宏華國際造成勞工超時工作情事，5月10日還有勞工加班至翌日凌晨3時，一日正常工時連同延長工時高達15小時，一日工作時間早就超過12小時，員工大呼「凍未條！」

員工抱怨，換班次也沒有遵守連續11小時的休息時間，勞工局指出，分別違反勞動基準法第32條第2項、第34條第2項規定；中華電信則是未經工會同意，使勞工延長工時，違反同法第32條第1項規定。

黃荷婷強調，中華電信此次促銷方案造成勞工超時工作，影響勞工人數甚廣，違反勞動基準法情節重大，嚴重損及勞工權益，雇主應受責難程度較高，勞工局依同法第79條第1項、第80-1條第2項及行政罰法第18條等規定，共裁處102萬元。

市府前往台中市各電信業者門市實施勞檢，督促電信業者切實遵守勞動基準法規定，保障勞工權益，強調業者如辦理促銷活動，應考量增加的工作量並調派充足勞工因應，預先評估促銷方案對勞工的工作壓力及過勞預防措施。

「雇主延長勞工的工作時間連同正常工作時間，一日仍不得超過12小時！」黃荷婷進一步說明，延長工作時間，一個月不得超過46小時，但雇主經工會同意或經勞資會議同意後，延長工作時間，一個月最多不得超過54小時，每三個月不得超過138小時。

(中時 )

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