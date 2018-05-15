網購募資吸金上千萬元 倒店被依違反銀行法起訴

2018年05月15日 11:31 中時 陳淑芬

32歲羅姓女子在網路經營「小芳的尿布團」等社團，販售日韓雜貨、禮券及餐券等商品賺取差價，自104年2月到1061月間在網路邀約投資，還保證投資1年可獲8％至15％紅利，共獲14名網友共投資1354萬元龐大資金，發放出353萬多元總紅利後，因故倒店。台中地檢署依違反銀行法將羅女起訴。

起訴書指出，羅女自101年起在臉書網站經營「黑白Buy日韓雜貨代購湊團」及「小芳的尿布團」等社團，販售日韓雜貨、尿布、禮券及餐券等日常用品，從中賺取差價。

羅女為籌措營運資金，自104年2月起至106年1月間，在網路上邀約投資，並保證獲利，投資1年期間，以3個月為1期，每期獲利投資金額的8％至15％紅利，14名網友詢問後，各投資10萬元至近500萬元不等，羅女共吸收1354萬9833元。

羅女將紅利匯到14人指定帳戶，共已發放353萬9500元，但羅女的臉書社團因故在106年3月8日倒店，案經39名買家及14名投資網友報警處理。

羅女坦承邀約投資，只是在臉書詢問「有沒有人想多賺一點」，有的人有簽約、有的沒有，但她不知道這有違反銀行法，她是因購買蒲姓賣家的禮券被倒帳，而受牽連。

檢方以羅女自101年間起經營臉書團購，都正常營運，至105年底才開始無法履約，投資網友也有7人購買商品，雖未收得全部訂購商品，但仍有部分出貨，難以認定有不履行的詐欺取財犯意，買家控告詐欺取財部分，則予不起訴處分。

(中時 )